25 ноября 2017 года хоровая капелла «Спадчына» (руководитель Янина Юзефович) Даугавпилсского Центра белорусской культуры отправилась в г.Глубокое (Беларусь), где приняла участие в этно-вечеринке в рамках реализации местной инициативы «Создание виртуальных путешествий по историко-культурному наследию региона» в рамках проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», который финансирует Европейский Союз и Организация Объединенных Наций.

Сотрудники Глубокского историко-этнографического музея подготовили этно-вечеринку «Гость не гость – а хозяину радость», участниками которой стали народный театр фольклора «Цярэшка» (Глубокое), ансамбль народной музыки и песни «Заранка» (Поставы), аутентичный детский коллектив «Крынiчанька» (Псуя), детский ансамбль ложкарей (Ломаши), хоровая капелла «Спадчына» (Даугавпилс, Латвия).

Этно-вечеринка началась со знакомства с коллективами, которые расположились по кругу в большом зале на скамейках Дома культуры. Ведущие театра фольклора «Цярэшка» Наталья Никифорович и Дмитрий Кривёнок вовлекали всех гостей в игры и танцы, в которых демонстрировали своё мастерство коллективы Беларуси. Актер Борис Заяц в роли шляхтича Быковского приглашал гостей исполнять любимые песни, частушки, старинные танцы. Около ста человек образовали два хоровода и под гармонь закружились по танцевальному залу. Музыка прекращалась, и тогда «соседи» приветствовали друг друга, знакомились и рассказывали, откуда приехали.

Потом началось самое интересное – народные игры: «У рэмня», «У таўкача», «Хто каго любiць». Танцевали все, много и с удовольствием: польский «Абэрак», польку «Ойру», «На рэчаньку», «Каробачку». В перерывах между танцами и играми показывали свое исполнительское мастерство все коллективы-участники.

Под великолепную народную белорусскую музыку хозяева вечеринки продемонстрировали национальную одежду жителей Глуботчины конца XIX – начала XX века и познакомили с ремесленным мастерством (вязание, ткачество, плетение корзин) и с белорусской национальной кухней. Гости отведали ароматные блюда, приготовленные из натуральных продуктов. Марина Хлор давала мастер-класс по изготовлению «Масляного барана», увидеть которого можно только в Глубокском районе. Это блюдо внесено в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Даугавпилсский коллектив «Спадчына» представил белорусские народные песни «Ночка цёмная», «У садзе гуляла», «Гары, касцёр», латышскую народную песню «Nāk, rudentīnis» и «Šeit ir Latvija», которую подхватил весь зал. Солист Виталий Михайловский под гитару исполнил «Калыханку для душы», чем вызвал бурные овации слушателей. «Спадчына» продемонстрировала латышский хоровод под музыку песни «Bēdu manu, lielu bēdu» и разучила его со всеми участниками этно-вечеринки.

Разносторонняя программа этно-вечеринки подарила настоящий праздник всем ее участникам и наглядно показала, как внимательно и бережно относятся к историко-культурному наследию в Глубокском районе Беларуси.

Участие хоровой капеллы «Спадчына» в этно-вечеринке состоялось в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве между Даугавпилсским Центром белорусской культуры и Отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Глубокского районного исполнительного комитета.