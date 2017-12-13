Даугавпилсская дума утвердила порядок приема детей в первые классы городских школ. На учебу в школе в 2018/2019 уч.г. будут приниматься дети, которым исполнилось 7 лет, т.е. 2011 г.р. При этом родители, учитывая состояние здоровья ребенка и его психологическую готовность к учебе, могут отдать его в школу и на год раньше или на год позже.

Регистрация будущих первоклассников начнется 1 февраля в 8.00 и продлится до 28 февраля 17.00. Как и годом ранее, зарегистрировать ребенка родители смогут как, придя лично в учебное заведение, так и в электронном виде (важно однако, чтобы они были присланы не раньше 8.00). Записать ребенка можно только в одну школу.



При комплектации классов, преимущество будет у детей, у которых в данной школе уже учатся братья или сестры, дети работников учебного заведения, у детей, которые прописаны рядом с данной школой. Последний пункт при этом не распространяется на 13-ую среднюю школу, Русский лицей, Польскую гимназию и Логопедическую школу-интернат, 1-ую специальную школу.



Не позднее 15 марта родители получат от школы письменное подтверждение приема ребенка в учебное заведение.