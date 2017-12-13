Ежегодно в Европе 33 тысячи женщин заболевают раком шейки матки, а 15 тысяч умирают от этого диагноза. В Латвии – этой второй самый распространнеый тип рака среди женщин в возрасте до 45 лет. Медики говорят, что единственный способ обезопасить себя от этого заболевания – вакцина от вируса папилломы человека, вызывающего рак шейки матки. Между тем, с каждым годом число привитых катастрофически падает, рассказывает передача «Домская площадь» на Латвийском радио 4.

Когда дочери Александры исполнилось 12 лет – тот самый возраст, когда девочек прививают от вируса папиломы человека, вызываеющего рак шейки матки, ее вплотную занялась изучением вопроса и решила, что не будет прививать ребенка.



«Мне эта вакцина не кажется обязательной и какой-то особенное. Прежде, чем позволять какой-то препарат своему ребенку вводить, я стараюсь узнать, что о нем пишут в интернете. Конечно, все эти разговоры, что детей специально чем-то заражают, как на некоторых форумах пишут, мне кажутся немного абсурдными и недоказуемыми. Но там много достоверных статей, где описывается, что пока эффект от этой прививки мало изучен. И мне это кажется достаточным основанием, чтобы сомневаться в ее необходимости», - говорит Александра.



Число родителей, придерживающихся такого же мнения с каждым годом растет. Охват вакцинации снижается. Несмотря на то, что девочек в возрасте 12 лет в государстве вот уже 7 лет прививают совершенно бесплатно, число привитых детей с каждым годом падает.



«За это время эту прививку получили более 30 тыс. латвийских девочек. Но более 20 тыс., у которых есть право быть вакцинированы, ее не получили. И ежегодный охват вакцинации снижается. Если в 2011 году охват первой прививкой был 61%, то в 2016-м – 42%. В то же самое время, мы наблюдаем, что число письменно оформленных отказов от вакцинации удвоилось», - отметила представитель центра профилактики и контроля заболеваний Лариса Саврасова



Гинекологи говорят, что во всем виноват интернет. Латвийцы очень уж любят искать информацию во всемирной паутине, а там – чего только не напишут.



«Самая основная причина – латвийские женщины очень доверяют интернету. Больше, чем своему врачу. Да, там есть много хорошей информации, а есть и много мусора. Там даже пишут о том, что контрацепция вредна. Я уже не говорю о прививке от вируса папилломы», - рассказывает гинеколог Дита Баумане Ауза



Но откуда же еще черпать информацию маме, если врач толком не объясняет необходимость и целесообразность прививки от вируса папилломмы человека – задается вопросом Александра. И это действительно так – по данным центра профилактики и контроля заболеваний в Латвии слишком велика доля медиков, которые сами сомневаются в необходимости этой вакцины.



Для того, чтобы больше информировать медиков о необходимости вакцинации от вируса папилломы человека, Центр профилактики и контроля заболеваний начинает серию семинаров для специалиатов. Там будут рассказывать, почему прививку делать необходимо, напомнят о важности разъяснения этого пациенту, развеют и самые распространенные мифы, которые заставляют родителей отказываться от этой прививки.



Несмотря на то, что гинекологи в необходимости вакцинироваться не сомневаются, у них все же есть претензии к прививке. В Латвии она не полноценна.



«Государство оплачивает вакцину, которая спасает лиишь от двух самых распространненых типов вируса, вызывающих рак шейки матки, но в мире уже есть привика, которая защищает от 9 типов. Мне кажется, что в Латвии просто необходимо ввести именно эту вакцину. Кроме того, я считаю, что ее нужно делать не только девочкам, но и мальчика, как это происходит в Австралии и Англии», - заявила гинеколог Дита Баумане Ауза.

Впрочем, причина того, что в Латвии по-прежнему высока заболеваемость рака шейки матки кроется не только в том, что охват вакцинации оставляет желать лучшего. Еще одно больное место – скриниг на это заболевание, который в стране проводится совершенно бесплатно. Проходят его только 30% всех женщин.