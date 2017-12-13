Не успели стихнуть страсти по поводу достигших рекордных высот цен на масло, эстафету наиболее быстро дорожающего продукта переняли яйца, сообщает литовская деловая газета Verslo zinios, цитирует LETA. Недовольны повышением цен и жители Латвии, высказывающие своё недоумение в социальных сетях.

Пока в Евросоюзе несколько месяцев продолжалось расследование по поводу яиц, загрязненных пестицидом фипронилом, цена на них с середины лета выросла почти на 70%, а по сравнению с тем же периодом прошлого года, в некоторых странах ЕС яйца стали почти в два раза дороже.



«Выросший в Европе спрос на яйца и продукты из них обусловлен и скандалом с фипронилом, из-за которого некоторым европейским производителям пришлось останавливать производство либо забивать птицу. Естественно, что по этой причине на рынке сформировалась нехватка яиц и различных масс, порошков, и других продуктов. Этому способствовал и недавний случай птичьего гриппа в Италии, когда было заражено более 2 млн кур. Сейчас цены на рынке уже стабилизируются», — отметил глава производящего яйца предприятия Groward Group Томас Струмскас.



В Германии сейчас яйца на 88% дороже, чем в тот же период прошлого года, в Бельгии и Голландии — на 92%. Немного они подешевели только в Дании, Греции и Италии.



В свою очередь, вот как прокомментировали латвийцы повышение цен на яйца:



«Это выгодно правительству, люди! Цены на базовые продукты как масло и яйца выросли в два раза, значит вырастет и показатель ВВП! Экономика улучшается, скажут политики, это успех...»



«Хватит уже вешать лапшу!!! Это обычные спекулятивные сделки. Почему людям не расскажете, как происходят такие повышения? Целая уйма «экспертов» проплаченных работает, чтобы заболтать тему и отвлечь людей. Нет никакого повышенного спроса на масло и яйца, на рынке работают спекулянты которые жмут сверхприбыли на таких скачках, к потреблению это отношения не имеет, хватит кормить людей ложью!»



«Самое смешное причём тут Италия и Латвия. Нам что из Италии яйца возят?»



«Еврокуры отказываются конкурировать и нестись по 10 раз на дню?»



«Политики, куда вы нас затащили?»



«В Германии яйца подорожали на 88%...??? Где это так? Что за вранье? Как были 10 штук 1.09 в прошлом году. Так и сейчас. Нет никакого подорожания даже на 1%.»



«В Пскове яйца стоят 40 рублей = 57 центов. Через границу разрешается провезти 2кг яиц, это три десятка на человека.»