Уже завтра, на заседании думы депутаты решат вопрос назначения двух заместителей исполнительного директора Даугавпилсской думы Инги Голдберги.



Речь идет о двух претендентах: Татьяне Дубиной и Карлисе Расисе.



Татьяна Дубина по образованию бухгалтер и планировщик производства, а также инженер по строительству. Ранее работала руководителем стройработ и проектов в компании “Ditton Būve”. На данный момент является руководителем Отдела развития имущества.



Карлис Расис получает докторскую степень по специальности инженерных наук по направлению "Информатика", работает администратором компьютерных сетей в Центре Марка Ротко, преподавателем кружка по интересам в Даугавпилсской Государственной гимназии, а также ассистентом в Даугавпилсском университете.