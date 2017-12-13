При помощи Европейского сельскохозяйственного фонда в Деменской волости Даугавпилсского края создали Общественный охотничий центр.

Располагаться он будет в здании бывшей скотобойни. В рамках проекта по созданию Центра охотников был утеплен фасад здания, заменена крыша, окна и ворота, обновлена раздевалка, помещение санузла, а также зал отдыха для охотников.



Строительные работы проводила фирма SIA "Borg". Их стоимость составила 47 000 евро.



Предполагается, что здание Центра можно будет использовать и для различных обучающих занятий, культурных, спортивных и туристических мероприятий.