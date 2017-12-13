Председатель правления Даугавпилского театра Олег Шапошников примет участие в конкурсе на должность директора Рижского Русского театра имени Михаила Чехова. Об этом сам актер и режиссер сообщил агентству LETA.
«Я так поступил, потому что Рига мой родной город, место, где я вырос. Моя режиссерская карьера 15 лет назад началась именно в Рижском Русском театре, поэтому ассоциирую себя именно с Ригой, с этим театром. Это не внезапное, случайное решение, а логическое продолжение моего жизненного пути», - рассказал Шапошников.
Также режиссер признался, что хотя «на двух стульях не усидеть», но оставить Даугавпилский театр он тоже пока не готов.
«Всегда считал, что Даугавпилсскому театру и Рижскому Русскому театру нужно плотнее сотрудничать и в этом смысле сотрудничество могло бы стать более интенсивным», - добавил он.
Напомним, в октябре многолетний руководитель Рижского русского театра имени Михаила Чехова Эдуард Цеховал сообщил о своем уходе с занимаемой должности. Срок его обязанностей истек 29 ноября.
Временным руководителем Рижского Русского театра имени Михаила Чехова назначена заместитель госсекретаря Министерства культуры Байба Закевица.
Также режиссер признался, что хотя «на двух стульях не усидеть», но оставить Даугавпилский театр он тоже пока не готов.
«Всегда считал, что Даугавпилсскому театру и Рижскому Русскому театру нужно плотнее сотрудничать и в этом смысле сотрудничество могло бы стать более интенсивным», - добавил он.
Напомним, в октябре многолетний руководитель Рижского русского театра имени Михаила Чехова Эдуард Цеховал сообщил о своем уходе с занимаемой должности. Срок его обязанностей истек 29 ноября.
Временным руководителем Рижского Русского театра имени Михаила Чехова назначена заместитель госсекретаря Министерства культуры Байба Закевица.
не только творить, а просто работать не дает