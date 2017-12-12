С будущего года гарантированный минимум доходов для нуждающихся повышен с 49,80 евро до 53 евро в месяц, постановило сегодня правительство.
Каждый год на повышение гарантированного минимума нужно 892 000 евро. Гарантированный минимум доходов не менялся с 2013 года.
Самоуправления вправе установить для разных групп населения другой гарантированный минимум доходов в границах от 49,8 до 128,06 евро. В прошлом году эту возможность использовали пять республиканских городов и 18 краевых самоуправлений.
С точки зрения омбудсмена Юриса Янсонса, повышение гарантированного минимума доходов на 3,20 евро недостаточно, так как не соответствует социально-экономической ситуации и стандартам прав человека.
В прошлом году гарантированный минимум доходов получали 27 769 человек.
Самоуправления вправе установить для разных групп населения другой гарантированный минимум доходов в границах от 49,8 до 128,06 евро. В прошлом году эту возможность использовали пять республиканских городов и 18 краевых самоуправлений.
С точки зрения омбудсмена Юриса Янсонса, повышение гарантированного минимума доходов на 3,20 евро недостаточно, так как не соответствует социально-экономической ситуации и стандартам прав человека.
В прошлом году гарантированный минимум доходов получали 27 769 человек.
Того и гляди заплывёт нация жиром.
:)
Себе бы так зарплату поднимали.
Скоро люди грызть начнут с голодухи
покрышки внедорожников. :)
Было бы смешно, если не было бы так грустно за нашу Дорогую во всех смыслах Латвию.
Им тут хорошо - есть они и обслуга.
Остальные - это так себе, балласт.
Ничему удивляться не следует, просто нужно спокойно наблюдать со стороны за окончанием параноидальной агонии.
Скоро бардак закончиться, придёт хозяин и всё приведёт в порядок.
Ей мало зарплаты в 6.000 в месяц и она каждый год будет прибавлять себе к зарплате ещё одну тысячу евро.
И так каждый год, в следующем году ждите нового повышения, ведь аппетит приходит тогда, когда ненасытная рожа начинает жрать, вместо того чтобы есть.