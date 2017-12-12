С будущего года гарантированный минимум доходов для нуждающихся повышен с 49,80 евро до 53 евро в месяц, постановило сегодня правительство.

Каждый год на повышение гарантированного минимума нужно 892 000 евро. Гарантированный минимум доходов не менялся с 2013 года.



Самоуправления вправе установить для разных групп населения другой гарантированный минимум доходов в границах от 49,8 до 128,06 евро. В прошлом году эту возможность использовали пять республиканских городов и 18 краевых самоуправлений.



С точки зрения омбудсмена Юриса Янсонса, повышение гарантированного минимума доходов на 3,20 евро недостаточно, так как не соответствует социально-экономической ситуации и стандартам прав человека.



В прошлом году гарантированный минимум доходов получали 27 769 человек.