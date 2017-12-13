На данный момент, наш мир не очень надёжное место. Чаще всего мы выбираем остаться дома, нежели выйти за пределы дома. Как часто можно услышать, что ночью или в светлое время суток происходят грабежи друзей или соседей на улице, пока сам находишься дома?!





Заказывая металлические двери очень важно знать о производителе, а также многое другое. Стоит отметить один важный фактор, что рама, что дверное полотно должны быть изготовлены из одного и того же материала. На нашем рынке самый популярный материал - холоднокатаная сталь (но чаще всего отличается толщина). Это, в первую очередь, зависит от моделей дверей и производителя. Толщина металла варируется от 1,2мм до 2мм.



В металлических дверях дополнительно ставят защитные противосверливаемые пластины на замки, чтобы было ещё надёжней от воров. Немаловажный фактор это "наполнение" металлических дверей, т.е. наполнение рамы и дверного полотна. Наиболее популярны металлические двери с наполнением минеральной ваты.



www.sosdienests.lv предлагает металлические двери для квартир, а также для частных домов. В нашем предложение есть



В последнее время производители изобретают новые и иновационные технологии для повышения безопасности жилища от нежданных гостей. Например, на большинство дверей, а именно на замки, добавляют дополнительные пластины толщиной 1,5мм (толщина зависит от производителя). Немаловажный фактор заключается в том, как используют технологии по креплению петель и крепежей, которые защищают двери от риска снятия и отпиливания.



Покупка качественных дверей это только вершина айсберга. Ещё стоит отметить то, чтобы двери служили долго, важен качественный монтаж. Согласовав монтаж с квалифицированными монтажниками, не надо будет переживать за вид дверей и качество, так как во время монтажа будут использоваться материалы и инструменты высокого качества, а также будут соблюдены все стандарты безопасности.



Бытует мнение, что металлические двери это нечто тяжёлое, визуально выглядят некрасиво и их возможно купить только в тёмных тонах. Эти и многие другие стереотипы надо оставить в прошлом.



Металлические двери достаточно лёгкие. Конечно, что они не будут такими лёгкими как мешки для покупок в магазинах или килограмм муки, но это не означает, что их лёгкость снижает уровень безопасности. Металлические двери предназначены для лёгкого, практичного, а самое главное, для надёжного использования.



Также немаловажный фактор заключается в том, что покупая металлические двери, они также так и другие двери, делятся на две категории - 1) наружные двери для частного дома и 2) наружные двери для квартиры. Двери, которые предназначены для частных домов, обязательно должны обладать высокими показателями изоляций, таких как звукоизоляция и теплоизоляция, а также ветронепродуваемость. Не стоит также забывать о том, что поверхность этих дверей должна быть устойчива к погодным условиям. Большинство производителей предлагают устанавливать двери под так называемыми козырьками, чтобы ещё больше защитить двери от выцветания панели от солнечных лучей и влаги. Наружные двери для квартиры, скажем так, защищены от прямых лучей солнца и большой влаги.



Заказывая металлические двери на www.sosdienests.lv, есть возможность выбрать цвет, модель, нужный размер, а также выбрать стороны открываний - правые или левые. www.sosdienets.lv предлагает не только двери для частных домов и квартир, но также и технические двери, которые очень хорошо прослужат, например, на складах торговых центров или в автосервисах и других подобных зданиях. В предложении также есть двери, которые можно выбрать в разных тонах, т.е. снаружи можно выбрать один цвет, снутри - другой (это касается также и фрезировок на дверных панелях).



В ассортименте есть двери с отделками из MDF с декоративной PVC плёнкой. Двери могут быть похожими на деревянные, но на самом деле это металлические двери. Самый лучший вариант как выбрать двери, это посетив, так называемый showroom, где будет возможность тщательно осмотреть и, самое главное, понять - какие двери действительно Ваши!



Мы осуществляем успешные доставки по всей Латвии. Цены очень демократические. Ознакомиться с ними можно на нашей домашней странице. Мы всегда думаем о безопасности как о своей, так и о безопасности семьи, несмотря на то, где находимся. Даже когда мы отправляемся в театр или другое подобное место, то иногда можно получить «маленький инфаркт» от мыслей в голове - "А я выключил утюг?", "А закрыл ли я двери?". Доверие общественности получили металлические двери, которые уже исходя из своего определения (металлические двери) означают надёжность. Правильно изготовленные и установленные металлические двери, даже для опытного вора, ограничивают доступ к Вашему жилищу.Заказывая металлические двери очень важно знать о производителе, а также многое другое. Стоит отметить один важный фактор, что рама, что дверное полотно должны быть изготовлены из одного и того же материала. На нашем рынке самый популярный материал - холоднокатаная сталь (но чаще всего отличается толщина). Это, в первую очередь, зависит от моделей дверей и производителя. Толщина металла варируется от 1,2мм до 2мм.В металлических дверях дополнительно ставят защитные противосверливаемые пластины на замки, чтобы было ещё надёжней от воров. Немаловажный фактор это "наполнение" металлических дверей, т.е. наполнение рамы и дверного полотна. Наиболее популярны металлические двери с наполнением минеральной ваты.www.sosdienests.lv предлагает металлические двери для квартир, а также для частных домов. В нашем предложение есть металлические двери SUPPORTA украинского производителя и металлические двери SKYDAS литовского производителя (под заказ). Наши металлические двери также сертифицированы и имеют соответствующие сертификаты ISO-9001 и сертификаты от IFT ROSEHNEIM. Наши сертификаты подтверждают то, что наши двери обладают высоким качеством и соответствуют всем европейским стандартам. Каждый производитель предлагает достаточно широкий выбор металлических дверей на нашей странице www.sosdienests.lv В последнее время производители изобретают новые и иновационные технологии для повышения безопасности жилища от нежданных гостей. Например, на большинство дверей, а именно на замки, добавляют дополнительные пластины толщиной 1,5мм (толщина зависит от производителя). Немаловажный фактор заключается в том, как используют технологии по креплению петель и крепежей, которые защищают двери от риска снятия и отпиливания.Покупка качественных дверей это только вершина айсберга. Ещё стоит отметить то, чтобы двери служили долго, важен качественный монтаж. Согласовав монтаж с квалифицированными монтажниками, не надо будет переживать за вид дверей и качество, так как во время монтажа будут использоваться материалы и инструменты высокого качества, а также будут соблюдены все стандарты безопасности.Бытует мнение, что металлические двери это нечто тяжёлое, визуально выглядят некрасиво и их возможно купить только в тёмных тонах. Эти и многие другие стереотипы надо оставить в прошлом.Металлические двери достаточно лёгкие. Конечно, что они не будут такими лёгкими как мешки для покупок в магазинах или килограмм муки, но это не означает, что их лёгкость снижает уровень безопасности. Металлические двери предназначены для лёгкого, практичного, а самое главное, для надёжного использования.Также немаловажный фактор заключается в том, что покупая металлические двери, они также так и другие двери, делятся на две категории - 1) наружные двери для частного дома и 2) наружные двери для квартиры. Двери, которые предназначены для частных домов, обязательно должны обладать высокими показателями изоляций, таких как звукоизоляция и теплоизоляция, а также ветронепродуваемость. Не стоит также забывать о том, что поверхность этих дверей должна быть устойчива к погодным условиям. Большинство производителей предлагают устанавливать двери под так называемыми козырьками, чтобы ещё больше защитить двери от выцветания панели от солнечных лучей и влаги. Наружные двери для квартиры, скажем так, защищены от прямых лучей солнца и большой влаги.Заказывая металлические двери на www.sosdienests.lv, есть возможность выбрать цвет, модель, нужный размер, а также выбрать стороны открываний - правые или левые. www.sosdienets.lv предлагает не только двери для частных домов и квартир, но также и технические двери, которые очень хорошо прослужат, например, на складах торговых центров или в автосервисах и других подобных зданиях. В предложении также есть двери, которые можно выбрать в разных тонах, т.е. снаружи можно выбрать один цвет, снутри - другой (это касается также и фрезировок на дверных панелях).В ассортименте есть двери с отделками из MDF с декоративной PVC плёнкой. Двери могут быть похожими на деревянные, но на самом деле это металлические двери. Самый лучший вариант как выбрать двери, это посетив, так называемый showroom, где будет возможность тщательно осмотреть и, самое главное, понять - какие двери действительно Ваши!Мы осуществляем успешные доставки по всей Латвии. Цены очень демократические. Ознакомиться с ними можно на нашей домашней странице.