Ситуацию с планируемым переводом образования в латвийских школах национальных меньшинств (преимущественно русских) на обучение только на латышском языке обсудят в стенах Государственной Думы РФ.

Об этом BaltNews.lv в эксклюзивном интервью сообщил депутат Государственной Думы Российской Федерации и директор Института по делам стран СНГ Константин Затулин, присутствовавший на прошлой неделе на Европейском русском форуме в Брюсселе.



По его словам, в январе будущего года вопрос латвийской реформы образования, затрагивающий права русскоязычных жителей Латвии на образование на родном языке, будет обсуждаться в Комитете Госдумы РФ по делам СНГ, а впоследствии, возможно, и самой российской Госдумой.



"Что касается Латвии, я считаю, что с началом новой сессии обязательно, вначале на уровне Комитета по делам СНГ, а потом, может быть, и на уровне Государственной думы в целом, обсудим вопрос, связанный с нарушениями прав русскоязычных жителей Латвии на образование на родном языке, — заявил BaltNews.lv Константин Затулин. — Мы это делали, когда в предыдущий раз решался вопрос. Поддерживали правозащитную деятельность в Латвии по этой части. И сейчас будем обязательно это делать. Хотя заранее известно, что нас обвинят в том, что мы создаём 5-ую колонну, что мы стоим за каждым протестом в Латвии, что русские все засланы Федеральной службой безопасности в Латвию и поэтому протестуют и так далее, и так далее. Мы всё время с этим сталкиваемся. Но на это нельзя обращать внимание. Надо выполнять то, что мы должны сделать. И мы это сделаем. На комитете этот вопрос обязательно будет стоять в январе месяце".