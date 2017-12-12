Ни для кого давно не секрет, что наш регион пустеет год от года все больше. Одни уезжают навсегда за границу в поисках лучшей жизни, другие - попросту умирают: кто от старости, кто от болезней, кто от последствий алкоголизма. В 2012 году в Латвии было ликвидировано 284 деревни, т.к. людей в этих населенных пунктов не осталось. Большая часть из них находилась в Латгалии. Исчезают из списка поселков время от времени и заброшенные деревушки в Даугавпилсском крае.
Очередной поселок на грани ликвидации тоже находится в нашем регионе. Село Демерово, что близ Балтинавы и в 3 километрах от российской границы, некогда было одним из ведущих в животноводстве и земледелии. Сейчас в нем осталось 9 жителей. В соседней деревне Пундури — одна жительница, сообщили в передаче Латвийского телевидения 4. studija.
Во всем Балтинавском крае сегодня 1 200 жителей. В 1925 году на этой территории жили 11 500 человек. Из 80 сел и деревень осталось 30.
В том же Демерово когда-то жило больше 30 человек. Сейчас — 9. Одна из старейших — Тамара, ее дом здесь уже 70 лет. Работала в магазине, потом бригадиром в колхозе. Сейчас живет с двумя сыновьями, держит скотину и выживает, как может.
«Все села полны людьми были, много народу, дома строили и думали еще строить. Дом культуры был, аптека, магазин, почта. Сейчас ничего, нет людей», — говорит Тамара. В Демерово теперь даже автолавка не заезжает.
В другом селе, Пундури, все население — одна жительница. На дверях в брошенном шестиквартирном доме висят замки. Дом — оказавшийся в нескольких сотнях метров от российской границы — был построен для работников колхозной фермы. Фермы давно нет, замечает 4. studija.
Средняя школа в Балтинаве — единственная, которая еще работает. Ее директор Имант Слишанс говорит: границу безопасной делают не заборы, а «главное — люди».
За 2016-й население Латвии сократилось на 18,8 тыс. — до 1,95 млн. человек, или на 0,96%. В Латгалии скорость обезлюживания была более чем вдвое выше — 2,3%. Из 110 краев Латвии население росло лишь в 10, причем 9 из них находятся в орбите «большой Риги».
Такая тенденция — сокращение численности населения в среднем на 1% в год — наблюдается как минимум с конца 1990-х годов. Ее «поддерживают» два приблизительно одинаковых по силе фактора: превышение смертности над рождаемостью и эмиграции над иммиграцией. Так, с 1995 до 2014 года население страны сократилось на одну пятую, с 2,5 млн. до 2 млн, и большая смертность и малая рождаемость «ответственны» лишь за 224,7 тыс. потерянных жителей. Например, в 2015-м картина выглядела следующим образом: смертность выраженно обгоняла рождаемость (28,5 тыс. умерших и 22 тыс. новорожденных), а эмиграция — иммиграцию (20,1 тыс. уехавших и 9,5 тыс. приехавших).
Во всем Балтинавском крае сегодня 1 200 жителей. В 1925 году на этой территории жили 11 500 человек. Из 80 сел и деревень осталось 30.
В том же Демерово когда-то жило больше 30 человек. Сейчас — 9. Одна из старейших — Тамара, ее дом здесь уже 70 лет. Работала в магазине, потом бригадиром в колхозе. Сейчас живет с двумя сыновьями, держит скотину и выживает, как может.
«Все села полны людьми были, много народу, дома строили и думали еще строить. Дом культуры был, аптека, магазин, почта. Сейчас ничего, нет людей», — говорит Тамара. В Демерово теперь даже автолавка не заезжает.
В другом селе, Пундури, все население — одна жительница. На дверях в брошенном шестиквартирном доме висят замки. Дом — оказавшийся в нескольких сотнях метров от российской границы — был построен для работников колхозной фермы. Фермы давно нет, замечает 4. studija.
Средняя школа в Балтинаве — единственная, которая еще работает. Ее директор Имант Слишанс говорит: границу безопасной делают не заборы, а «главное — люди».
За 2016-й население Латвии сократилось на 18,8 тыс. — до 1,95 млн. человек, или на 0,96%. В Латгалии скорость обезлюживания была более чем вдвое выше — 2,3%. Из 110 краев Латвии население росло лишь в 10, причем 9 из них находятся в орбите «большой Риги».
Такая тенденция — сокращение численности населения в среднем на 1% в год — наблюдается как минимум с конца 1990-х годов. Ее «поддерживают» два приблизительно одинаковых по силе фактора: превышение смертности над рождаемостью и эмиграции над иммиграцией. Так, с 1995 до 2014 года население страны сократилось на одну пятую, с 2,5 млн. до 2 млн, и большая смертность и малая рождаемость «ответственны» лишь за 224,7 тыс. потерянных жителей. Например, в 2015-м картина выглядела следующим образом: смертность выраженно обгоняла рождаемость (28,5 тыс. умерших и 22 тыс. новорожденных), а эмиграция — иммиграцию (20,1 тыс. уехавших и 9,5 тыс. приехавших).
Повторюсь: идёт целенаправленное уничтожение и вытеснение русскоязычных, что кстати не скрывается в доктрине нац. партий.
Чего это мы должны париться - вон есть специально обученные люди в Саэйме, нацисты разные, баррикадники полупьяные - пусть они о ночам не спят, про страну волнуются.
Или эти, что у камня в сквере Пумпура каждый год сопли пускают...
А нам-то что до их "страны"...
Наши в Англиях и Германиях - мы за них спокойны...
Кстати эти в Саэйме тоже нормально себя чувствуют...
Повторюсь: идёт целенаправленное уничтожение и вытеснение русскоязычных, что кстати не скрывается в доктрине нац. партий.
"Тренируйся на кошках" - как сказал Никулин Вицину.
Некоторые частности позволю себе заметить.
То, что так опустили (извините за выражение) Латгалию виновата оппозиция в САЙМе.
Кто в этой оппозиции десятками лет протирает штаны, тоже хорошо известно, - бывшие комсомольские вожаки.
Ведь самый главный из оппозиции в 1982 году закончил Елгавскую Сельскохозяйственную академию, получив специальность гидростроителя. До 1986 года работал в области мелиорации в Резекненском районе, после был призван на работу в комсомол, пройдя путь от первого секретаря района до первого секретаря республики (8 июня 1990 г. избран первым секретарем ЦК СПМЛ. До этого был первым секретарем ЦК комсомола Латвии.
Служба в Советской армии и присвоение офицерского звания.
О своей службе в армии, правда весьма краткосрочной, с удовольствием вспоминает лидер этой самой оппозиции.
"Поскольку в Сельхозакадемии, где я учился, была военная кафедра, мне срочную службу проходить не пришлось. Но зато я прошел курс подготовки офицерского состава. Я служил три месяца под Таллином и за это время научился управлять БТР! По окончании курсов мне присвоили звание лейтенанта и записали, что я являюсь командиром мотострелкового взвода. Как сейчас помню: БТР назывался "65 ББ". Было это в далеком уже 1982–м, но я уверен, что сейчас без труда смог бы завести БТР
Ну вы в курсе о ком я, ведь родом он из Резекненского района Латгалии.
https://www.kompromat.lv/item.php?docid=personnel&id=3
http://rus.delfi.lv/archive/ya-by-i-segodnya-sel-v-btr.d?id=13709599