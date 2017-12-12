Ни для кого давно не секрет, что наш регион пустеет год от года все больше. Одни уезжают навсегда за границу в поисках лучшей жизни, другие - попросту умирают: кто от старости, кто от болезней, кто от последствий алкоголизма. В 2012 году в Латвии было ликвидировано 284 деревни, т.к. людей в этих населенных пунктов не осталось. Большая часть из них находилась в Латгалии. Исчезают из списка поселков время от времени и заброшенные деревушки в Даугавпилсском крае.

Очередной поселок на грани ликвидации тоже находится в нашем регионе. Село Демерово, что близ Балтинавы и в 3 километрах от российской границы, некогда было одним из ведущих в животноводстве и земледелии. Сейчас в нем осталось 9 жителей. В соседней деревне Пундури — одна жительница, сообщили в передаче Латвийского телевидения 4. studija.



Во всем Балтинавском крае сегодня 1 200 жителей. В 1925 году на этой территории жили 11 500 человек. Из 80 сел и деревень осталось 30.

В том же Демерово когда-то жило больше 30 человек. Сейчас — 9. Одна из старейших — Тамара, ее дом здесь уже 70 лет. Работала в магазине, потом бригадиром в колхозе. Сейчас живет с двумя сыновьями, держит скотину и выживает, как может.



«Все села полны людьми были, много народу, дома строили и думали еще строить. Дом культуры был, аптека, магазин, почта. Сейчас ничего, нет людей», — говорит Тамара. В Демерово теперь даже автолавка не заезжает.

В другом селе, Пундури, все население — одна жительница. На дверях в брошенном шестиквартирном доме висят замки. Дом — оказавшийся в нескольких сотнях метров от российской границы — был построен для работников колхозной фермы. Фермы давно нет, замечает 4. studija.



Средняя школа в Балтинаве — единственная, которая еще работает. Ее директор Имант Слишанс говорит: границу безопасной делают не заборы, а «главное — люди».



За 2016-й население Латвии сократилось на 18,8 тыс. — до 1,95 млн. человек, или на 0,96%. В Латгалии скорость обезлюживания была более чем вдвое выше — 2,3%. Из 110 краев Латвии население росло лишь в 10, причем 9 из них находятся в орбите «большой Риги».



Такая тенденция — сокращение численности населения в среднем на 1% в год — наблюдается как минимум с конца 1990-х годов. Ее «поддерживают» два приблизительно одинаковых по силе фактора: превышение смертности над рождаемостью и эмиграции над иммиграцией. Так, с 1995 до 2014 года население страны сократилось на одну пятую, с 2,5 млн. до 2 млн, и большая смертность и малая рождаемость «ответственны» лишь за 224,7 тыс. потерянных жителей. Например, в 2015-м картина выглядела следующим образом: смертность выраженно обгоняла рождаемость (28,5 тыс. умерших и 22 тыс. новорожденных), а эмиграция — иммиграцию (20,1 тыс. уехавших и 9,5 тыс. приехавших).