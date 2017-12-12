Предрождественский период для сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС, VUGD) – не менее «горячая страда», чем весна, когда несознательные сограждане жгут старник на полях. Венки Адвента, горящие свечи, гирлянды лампочек, не всегда исправные – и вот диспетчеры получают всё новые вызовы на пожар, сообщает LTV.

И.о. командира 1-й части Рижского регионального управления ГПСС Кристап Колберг рассказал о факторах риска, связанного с горящими свечами:



свечи оставляют без присмотра;

помещают на нестабильную поверхность;

помещают рядом с легковоспламеняющимися предметами, например, занавесками;

ставят у источников тепла – телевизора, батарей отопления, печей;

ставят в доступном для детей и домашних животных месте;

используют желейные свечи (многие такие свечи – просто декор!).

По словам Колберга, оставленные без присмотра свечи, особенно зажженные в рождественском венке или елке, способны в считанные секунды превратиться в мощный факел. Он посоветовал никогда не оставлять свечи зажженными, если вы не находитесь в помещении. Уходя их дома, погасить нужно каждую свечу, даже если она горит в огнеупорном подсвечнике на совершенно стабильной поверхности.



«Пламя может вспыхнуть сильнее в случаях, если мы дольше храним в доме венок Адвента, елку. Со временем их хвоя становится суше, так что и горит сильнее. За минуту-две с того момента, как елка загорелась, огонь может распространиться по помещению, по среднего размера комнате» - предостерег Кристап Колберг.



Он также напомнил: если вы для украшения окна или комнаты выбираете электрические гирлянды – помните, пожалуйста, что многие из них отнюдь не предназначены для того, чтобы быть включенными 24 часа в сутки. От раскаленных лампочек может вспыхнуть хвоя елки или близлежащие легковоспламеняющиеся предметы, обои и т.д.



Кроме того, предназначенные для помещений гирлянды не годятся для использования на улице: это чревато их порчей или коротким замыканием электропроводки. И последний совет пожарных звучит совсем просто:



«Использовать детектор дыма – кстати, это прекрасный рождественский подарок родным, друзьям и знакомым. А если в доме еще и какой-нибудь огнетушитель имеется – тогда совсем в безопасности будете».