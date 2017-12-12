В ближайшие время Латвийская железнодорожная инспекция намерена решить, разрешать ли литовской компании Lietuvos geležinkeliai возить пассажиров из Даугавпилса. Об этом сообщает lt24.lt.

Глава инспекции Андрис Дунскис сообщил, что необходимые для разрешения документы литовская компания представила 7 декабря, поэтому в скором времени будет решаться вопрос разрешения на въезд литовских вагонов на латвийскую территорию.



«Решение латвийской инспекции будет принято, как только это будет возможно сделать с учетом латвийских законов», — говорится в комментарии, присланном BNS .



В нем также отмечается, что инспекция уже несколько раз обсуждала вопрос предоставления разрешения с Lietuvos geležinkeliai .



Представитель Lietuvos geležinkeliai по связям с общественностью Мантас Дубаускас сообщил BNS , что на минувшей неделе была выслана последняя часть документов, необходимых для разрешения.



«Прочие документы отправлялись и раньше. Было не только оформление документов, но и обучение машинистов, инспекция подвижного состава», — отметил М. Дубаускас.



Министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис на минувшей неделе отметил, что нежелание Латвии разрешать литовцам провоз пассажиров в Даугавпилс может быть связано с проблемой разобранной компанией Lietuvos geležinkeliai ветки в Реньге. Министр надеется, что решение правительства восстановить ветку должно стать позитивным сигналам для Латвии, и что разрешение будет выдано.



Сейчас Lietuvos geležinkeliai везет пассажиров только до находящегося на границе Турмантаса, однако стремится продлить этот маршрут почти на 15 км до Даугавпилса. Сейчас литовская компания не возит пассажиров по латвийской территории.