15 декабря в ночном клубе Queen со своей сольной программой выступит Алексей Потехин — участник легендарной и любимой миллионами группы «Руки Вверх».

Шоу-программа «Поднимаем руки вверх» будет своеобразным музыкальным отчетом за всю историю группы — от первых шагов и до восхождения на высшую точку музыкального Олимпа.Музыка, которая трогает сердца ностальгией; музыка, которая будоражит память; музыка, которая возвращает в молодость — все эти эмоции вы сможете полноценно испытать на концерте Алексея Потехина уже в эту пятницу — 15 декабря в ночном клубе Queen.Наверное, на территории всего постсоветского пространства нет ни одного человека, кто бы не знал группу «Руки вверх» и ее лидеров — Сергея Жукова и Алексея Потехина. Такие хиты как «Крошка моя», «Студент», «Алешка» спустя долгие десятилетия напевает как старшее поколение, выросшее на музыке группы, так и молодежь. Потому что «Руки вверх» - это популярная музыка вне времени и поколений.Пройдя огромный и насыщенный творческий путь плечом к плечу, фронтмэны группы «Руки вверх» приняли решение заняться сольными карьерами. Теперь Сергей Жуков и Алексей Потехин радуют свою публику отдельными программами, на которых с удовольствием исполняют легендарные хиты общего проекта «Руки вверх».Каждый, кто хочет провести эту пятницу в компании лучшей музыки начала 2000-ых, получить заряд бодрости и позитива, приглашается 15 декабря в ночной клуб Queen. Клуб открывает свои двери в 23:00. Ровно в полночь Алексей Потехин выйдет на сцену и начнет свою программу «Поднимая руки вверх» с главных хитов. Продолжительность концерта — 1.5 часа, после чего — танцы до утра!Стоимость билета — всего 10 евро. Предварительная продажа только в кассе т/ц Ditton Nams.Приходите и насладитесь своими любимыми песнями группы «Рукии Вверх» в исполнении легендарного Алексея Потехина.