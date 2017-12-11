Американские, канадские и латвийские военнослужащие, отложив на один день служебные обязанности, приехали в приют для животных «Второй дом» и выполнили объём работы, который в обычном режиме добровольцы приюта осилили бы за один месяц, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Звонок в приют, расположенный в Деменской волости Даугавпилсского края, от военных армии США оказался неожиданным. Они объяснили, что у них есть миссия — помочь негосударственным организациям.



«Вышло неожиданно. Они нам написали, что они проездом в Даугавпилсе: «Мы — солдаты НАТО, и можем ли мы заехать?» Я ответила: «Да пожалуйста! Когда вы будете, чтобы запланировать встречу?» Они ответили, что немедленно, через два часа. Они приехали сюда, посмотрели. Много расспрашивали про принципы приюта, как мы работаем, каких собак берём. Им понравилось, что работа поставлена серьёзно», — рассказывает волонтёр приюта Йоланта.



Через три недели целый десант из 30 человек с пилами, лопатами, другими инструментами и материалами прибыл на место. Помощь солдат основатель приюта Жанетта Соснаре расценивает как неожиданный, но приятный подарок.



«Думаю, сегодня сделают месячный объём работы. Мы чистим аллею для прогулок с собачками и одновременно выгул для собачек. Это очень важная задача, и сами в этом году мы бы не справились».



В течение дня работали не только военные из США, продолжает Йоланта.



«Им всё понравилось, и они решили вовлечь Земессардзе и канадских коллег. Тут люди из США, Канады и наши даугавпилсские земессарги».



Представители американской армии базируются в Лиелеварде, а канадские военные в Адажах. Латвийские военные представляют 34-й артиллерийский батальон Земессардзе и роту огневой поддержки НВС. Оба подразделения расположены в Даугавпилсе. О мотивах, побудивших солдат помочь животным, рассказал капитан армии США Джон Логан.



«Мы здесь сразу по нескольким причинам. У многих из нас дома остались наши домашние любимцы, и мы скучаем по ним, а это возможность помочь и пообщаться с животными. Во-вторых, мы постоянно заняты службой и хочется немного вырваться из круга военных обязанностей и заняться чем-то другим. Да, мы все военные, но очень редко пересекаемся, а это возможность пообщаться, работая вместе».



Хотя приют «Второй дом» был выбран случайно, шёл поиск определённого места, продолжает капитан.



«Гугл нам в помощь! Именно в гугле нашли это место. Позвонили, поинтересовались. Ещё одна из причин — это новое место, недавно созданное. Здесь требуется много строительных работ, а дополнительные свободные руки, готовые помочь, не будут лишними».



У латвийских военных взаимодействие с североамериканскими коллегами на уровне гражданской помощи осуществлялось не раз. О перераспределении обязанностей, рассказывает представитель 34-го артиллерийского батальона Земессардзе, капитан Валерий Барановский.



«Материалы, дерево, инструменты, дрели, какие-то шурупы с собой привезли представители Канады. У них с собой строительный инженер, который руководит строительными работами. В данном случае они возводят опалубку для площадки, расположенную перед клетками, где находятся животные. Ее затем будут бетонировать. Американцы, как и мы, больше представляем физическую силу».



Помощь военных оказалась своевременной, но всё равно работы ещё много. Приют работает с 2014 года. Здесь содержатся бездомные собаки и коты.



«Рассчитан он на данный момент на 30 собак и 20 котов, но котов сейчас нет, потому что здание на реконструкции. Они все по временным домам. У нас есть такая программа — «Временный дом».



Участок три гектара, есть куда строиться и расширяться. В будущем, я надеюсь, мы сможем принять большее количество животных», — рассказывает Соснаре.



Не каждый день в приют прибывает помощь в таком объёме, но каждый день в приют требуются волонтёры для выгула собак. Особенно щенкам, которым требуется общение с человеком и регулярные прогулки.