C 7 по 10 декабря в Калининграде прошёл международный турнир по боксу «Янтарные перчатки». На турнире участвовали сильнейшие боксёры Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Белоруссии, России и Калининградской области в возрастных группах 2000-2001г.р. Также допускались боксёры младшей возрастной группы по соглашению тренеров. На ринг выходили мастера кожаной перчатки, каждый из которых чемпион страны, области или города в своём весе.

Честь Даугавпилса в составе сборной Латвии отправились защищать боксёры из ДЮСШ.

В весовой категории до 40 кг. Николай Замятин 2007г.р. (12 ср.шк.) в финальном бою встретился с представителем сборной Калининграда (Игорь Дементьев) одержал уверено победу, в итоге золотая медаль в копилке сборной.

В весовой категории до 40 кг. Никита Элксниньш 2003г.р. (11 ср.шк.) в финальном бою встретился с представителем сборной Калининграда (Семён Лобачёв), бой сложился не простой, первый раунд за нашим спортсменом, второй раунд выиграл противник, третий раунд одержал наш спортсмен, но решение судей было не в нашу пользу и в итоге серебренная медаль.



Тренер Владислав Соколов «Ребята молодцы, выложились на сто процентов, жалко Никиту, но как говорят в гостях надо побеждать или с явным преимуществом или нокаутом».



Сейчас сборная Латвии и воспитанники ДЮСШ г. Даугавпилса будут готовиться к международному рождественскому турниру , который пройдёт 15-16 декабря в Даугавпилсе с участием сильнейших команд Прибалтики, Белоруссии и России.