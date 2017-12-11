В районе улиц Шуню и Ликснас начаты работы по созданию пруда. Много лет назад он в этом месте был, но постепенно зарос и превратился в заболоченное и грязное место.

Специалисты Управления коммунального хозяйства сообщили, что лето было дождливым, поэтому начать работы раньше не удалось - тонула техника. В настоящее время, по их словам, есть возможность продолжать работы. На объекте уже вырублены кусты и углублен пруд. Работы производит фирма “Meliors Krauja”. Стоимость их составляет 7 211 евро без НДС. Весной будет решаться вопрос о благоустройстве территории.