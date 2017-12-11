После того, как Прибалтика решила отказаться от сотрудничества с Россией в пользу Европы, производство в регионе неуклонно падает. Однако это не значит, что проблема потери промышленности не беспокоит местные власти.

Недавно в крупнейшем латвийском издании Delfi была опубликована статья о том, как страна сможет побороться за возрождение промышленности.



Во время СССР наука и производство Латвии считались флагманскими по всему Союзу, пишут латвийские журналисты. Поэтому прибалты были уверены, что, «скинув» оковы плановой экономики и развернувшись в сторону Европы, перед ними откроются фантастические перспективы. Однако в 90-е балтийским ученым и инженерам пришлось массово встать за прилавки и осваивать профессию рыночных торговцев.



Европе оказались не нужны не только товары, но и ученые, инженеры, технологи из Прибалтики. Причина – в значительной разнице в нормативных базах стран СССР и Запада. Быстро изучить различия в технологиях и перейти с одних на другие было невозможно.



При этом долгое время профессия программиста считалась верхом интеллектуальной деятельности, пишут латвийские журналисты. Только недавно в Прибалтике поняли, что для жизни в комфортном современном мире нужны также химики, механики, геологи и металлурги, иначе производить сверх-современные компьютеры и 3D-принтеры будет не из чего.



В то же время, оказалось, что работать в технических областях страны некому. Те, кто раньше трудился на заводах, потеряли свои навыки, а для их восстановления могут понадобиться годы. Не говоря уже о том, как сложно и долго учить новых работников.



Сейчас Латвия остро нуждается в специалистах, однако взять их неоткуда. Дело в том, что в стране уже давно наблюдается массовый отток населения. В то же время, многие латыши стесняются того, что расцвет производства и науки Латвии пришелся на ее советский период. Это в стране сейчас «немодно», однако технологии СССР нужны стране, считают латвийские эксперты. Кроме того, авторы статьи предлагают создать привлекательные условия для привлечения молодых иностранных специалистов. Иначе, подытоживают они, Латвия станет подобна пустому дому, в котором давно уже нет хозяев.