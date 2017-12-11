Тихо и незаметно приближаются новогодние праздники, которые больше всего ударят по карманам родителей школьников. Такое впечатление складывается из разговоров родителей, бурно обсуждающих тему елочек. Они делятся сметами подарков, украшений и угощений на новогодние хороводы в соцсетях.

«Мы отделались малой кровью, сдали по 6 евро с человека», - рассказала мамочка. Пожалуй, озвученная ею сумма самая маленькая для школьного утренника.



«Как вы уложились, это очень мало?», - удивлению мам и пап нет предела.



«Очень просто. Елочку из леса в класс привез дедушка ученика. Родители у нас против конфет и традиционных кулечков со сладостями дети не получат, а вместо этого они будут под руководством двух ведущих разрисовывать пипаркукас в классе. Подарки учителям символические - конфеты, кружки, в этот раз без подарочных карт обошлись», - секретом дешевого нового года в школе охотно поделилась родительница.



Скромно и достойно. Но, видимо, не всем подходит такой вариант. И школьные елки обходятся по 15, 20, 40 евро с человека. Так и хочется спросить: «Ребята, а что вы будете делать на выпускной?»



«Новый год в школе в этом году обошелся в 450 евро, с человека собирали по 15 евро, - формулой праздника делится другая мама. Дорого, конечно, еще и карнавальный костюм на прокат надо взять, но если все так решили, что мне быть белой вороной?».



Трехзначная сумма ушла на покупку елки, подарков учителям - подарочные карты по 50 евро классному руководителю и по 20 остальным педагогам, подарки детям, праздничный стол и на приглашенных ведущих для мероприятия в актовом зале.



Наверное, детишки не в состоянии устроить концерт своими силами, надо нанимать актеров.



А как вы считаете, читатели, школьный праздник должен быть по цене корпоратива хорошо оплачиваемых специалистов?