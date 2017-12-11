Даугавпилсский университет уже четыре года предлагает иностранным студентам интенсивные языковые курсы и учебные программы. Каждый год около 30 человек из разных стран мира выбирают предложение вуза. Особый интерес проявляют студенты из США, желающие изучать русский язык в Латвии. При этом интерес с каждым годом растет, сообщает Latgales reģionālā televīzija.

Сейчас в университете учатся четыре американских студента. Они изучают региональную политику, экономику и русский язык, являющийся профильным предметом. Хотя молодые люди начали изучать русский язык еще в США, Латвию как место для обучения они выбрали в первую очередь из-за членства страны в Европейском союзе (ЕС). Более того, учеба в России на данный момент является для американцев проблематичной.



Заведующая кафедрой русистики и славистики Даугавпилсского университета, профессор Анна Станкевич рассказывает, что студенты «хотят больше узнать о странах Балтии, о Латвии, поэтому региональная политика в центре внимания и языки, из которых особым спросом пользуется русский».



Джилл — филолог из США. В Даугавпилсе она улучшает навыки русского языка. Свой выбор объясняет тем, что дипломатические отношения между Соединенными Штатами и Россией «на данный момент не очень хорошие, а здесь проще: не надо беспокоиться о визе и в целом приятнее».



Даугавпилс позиционируется как самый русскоязычный город не только Латвии, но и Европы. Это в значительной степени определило выбор молодежи. Один из американских студентов сейчас работает над написанием романа, в котором главными героями являются латыш, русский, литовец и эстонец.



Студент из Йельского университета Эрик рассказал, что он изучал русский язык в США. «Это было сложно, потому что мог заниматься русским только один или два часа в день». Здесь же, живя недалеко от России, юноша постоянно практикуется.



Мария, студентка из Университета Южной Каролины, говорит, что «давно интересовалась Латвией», поскольку она пишет об истории региона, а ее герои из Латвии, Литвы, Эстонии и России.



«Самое интересное здесь, что люди, говорящие по-русски, отличаются от людей в других регионах Латвии. Я думаю, что это, возможно, проблема, но это интересно, потому что у нас в Америке вообще нет таких проблем», — сказала Мария.