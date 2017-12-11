На совместном заседании комиссий Сейма по бюджету и финансам (налогам) и по образованию, культуре и науке 12 декабря планируется обсудить законопроект, предусматривающий введение в Латвии обязательного среднего образования.

Председатель комиссии по бюджету и финансам Янис Вуцанс сообщил, что сейчас этот вопрос, подготовленный как отдельный законопроект, не связанный с госбюджетом 2018 года, рассматривают юристы.



Депутат Инт Далдерис предлагает законом установить, что обязательной является подготовка детей с пятилетнего возраста к получению основного образования. Обязательным предлагается сделать также получение среднего образования или его продолжение до 30-летнего возраста.



Действующий закон предусматривает обязательное основное образование или его продолжение до достижения 18-летнего возраста.

Далдерис считает необходимым сделать среднее образование обязательным еще и для того, чтобы приблизить латвийскую систему образования к ранней профессионализации.



Министр образования и науки Карлис Шадурскис считает, что данное предложение следует рассматривать отдельно от принятия бюджета 2018 года, предусмотрев разумный переходный период.



Выступая на дебатах в парламенте, он отметил, что отказ от среднего образования как обязательного был ошибкой, и теперь Латвия сталкивается с ее последствиями. Министерство образования и науки будет работать над этим вопросом очень серьезно, заверил министр.