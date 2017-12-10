Агентство LETA сообщило о том, что в будущем в Даугавпилсской думе может произойти еще один переворот. Об этом на съезде партии «Согласие» сказал депутат Даугавпилсской гордумы Андрей Элксниньш.

Фракция «Согласия» в Даугавпилсской думе допустила ошибки, но несмотря на это, «мы не предали доверие наших даугавпилсских избирателей - мы в несколько раз увеличили доверие жителей», отметил он.



Элксниньш напомнил о произошедшей вскоре после выборов самоуправлений смене власти в Даугавпилсе, когда он был смещен с должности мэра договорившимися между собой политиками, и пообещал продолжать бороться за выполнение программы «Согласия».



«Думаю, этот переворот в думе был не последним, в будущем будет еще один», - сказал он.