На днях в одной из программ Латвийского радио 4 был поднят вопрос о правилах поведения в общественном транспорте. Специалист по протоколу и этикету Айя Страутмане уверена, что пора подожить конец шуму в трамваях и автобусах, т.к. пассажиры не обязаны выслушивать телефонные разговоры и обсуждение личных проблем тех, кто едет вместе с ними в одном салоне или вагоне.

"Только представьте: вы заходите в общественный транспорт и наряду с названием остановки слышите объявление с просьбой отключить звук вашего мобильного телефона.



Пока такая картина выглядит фантастично, однако, по мнению Айи Страутмане, именно так следовало бы поступать в воспитательных целях.



«Надо красиво объявлять: «Пожалуйста, выключите мобильные телефоны». Когда тебе нормальным языком объясняют через каждые две-три минуты, люди понимают. Они могут не услышать в первый раз, но услышат в 15-й раз. В общественном транспорте люди находятся близко друг к другу. Поэтому вообще никакие разговоры не могут быть. Если человек отвечает на звонок телефона, то единственное, что он может сказать — что он перезвонит. А лучше всего, если телефон выключен. У каждого, кто находится в общественном транспорте, есть право подумать или почитать книгу в тишине», — говорит Страутмане. Специалист отмечает, что салон трамвая, троллейбуса или автобуса — это такое же общественное место, как театр или кино. У пассажира есть полное право ехать в тишине и покое. Однако порою невольному соседу приходится погружаться во все перипетии личной жизни болтливого пассажира или быть в курсе всех его проблем на работе. По мнению Страутмане, если человек своими разговорами мешает, то необходимо ему об этом деликатно и без ругани сказать.



«Один раз мне очень громко кричали в ухо, когда я сидела рядом — человек искал работу, все нюансы... Я так послушала-послушала, и



все-таки к ней обратилась: «Извините, но я билет не покупала с возможностью слушать чужие разговоры в Вашем лице». Г-н Закис мне как-то обещал, что через два года в общественном транспорте будут все-таки объявления, как, кстати, это делается в России, и очень хорошо работает», — говорит специалист по этикету.



Айя Страутмане имеет ввиду Виктора Закиса – пресс-секретаря предприятия «Ригас Сатиксме». Он в свою очередь рассказал, что часто бывает в командировках и нигде такого объявления не встречал. Ограничения на разговоры по мобильному телефону в общественном транспорте введены в столице Швеции. Никакого наказания за нарушение запрета не предусмотрено. Власти надеются на сознательность граждан. В предприятии «Ригас Сатиксме» тоже призывают жителей к взаимоуважению.»



Стоит добавить, что в Даугавпилсе, в общественном транспорте также достаточно шумно, особенно в часы пик, когда люди едут на работу или возвращаются домой, школьники едут в школу или в кружки и секции. Звонят телефоны, и люди просто общаются между собой: разговаривают, смеются, что-то обсуждают. Порой, проехав пару остановок в трамвае, узнаешь массу новостей: о различных жизненных ситуациях, о работе на городских предприятиях (как оно есть на самом деле, а не как это преподносят представители думы или бизнесмены), о том, где, какие новинки, стоит куда-то пойти или нет и прочее и прочее. Иными словами вот уж где-где, а в общественном транспорте жизнь кипит, причем жизнь настоящая, без глянца или придуманных кем-то искусственных образов. Не лишимся ли мы с установкой на непременную тишину в автобусах и трамваях еще одного и самого объективного источника информации о том, что происходит вокруг нас? Не настигнет ли нас проблема тотального одиночества, когда ты находясь среди людей, чувствуешь себя как в чистом поле, где на километры вокруг никого? Не породит ли это еще большее равнодушие в нас по отношению к окружающим?



О подобной инициативе в нашем городе пока не говорят. Возможно, и не будут. В конце концов, это вопрос этики и воспитания.