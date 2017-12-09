В Ливанском крае более десяти лет действует фонд поддержки местных студентов. Ежегодно более 20 самых целеустремлённых молодых людей из Ливаны получают стипендии. От них не требуют обязательного возвращения домой – но многие по окончании учебы в вузе приезжают работать обратно в родные места, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Стипендиальный фонд возник благодаря частной инициативе, и все деньги предоставляют предприниматели края – самоуправление занимается только администрированием.



Основатель стипендиального фонда предприниматель Даумант Пфафрод считает, что образованный и высококвалифицированный сотрудник – залог успеха. Так и возникла в 2004 году мысль: создать в Ливанах стипендиальный фонд, который формировался бы за счет пожертвований краевых предпринимателей.



Сначала Даумант Пфафрод был единственным, кто вкладывал деньги в фонд. Со временем подтянулись остальные, но по-прежнему львиная доля средств поступает в фонд от компании Light Guide Optics International, которая занимается производством оптоволокна. Даумант Пфафрод в идее фонда стипендий видит форму помощи студентам:



«Появилась идея этим молодым ребятам помочь каким-то образом. Помочь материально, чтобы они могли учиться и получать хорошее образование, потому что если смотреть в перспективе, то кто может развивать этот район? В основном только люди, которые здесь родились».

Предприниматели не сразу откликнулись на идею Дауманта Пфафрода. Одной из первых стала Ливанская торфяная фабрика. Председатель правления компании Петерис Романовский уверен, что теперь останавливаться нельзя, и необходимо продолжать вкладывать деньги в фонд:



«Несколько лет назад, насколько я помню, это была пара тысяч лат. На сегодняшний день, если не ошибаюсь, общий фонд достиг 40 тысяч. Наша доля там примерно 10 тысяч евро».

Деньги в фонд вкладывают предприниматели, а распределением средств занимается Ливанская краевая дума. В среднем фонд содержат 10 предпринимателей, рассказывает представитель краевой думы Индра Упениеце.



«В этом году фонд составил более 34 000 евро, и из этих средств были поддержаны 25 студентов. В последние годы самая маленькая стипендия – 1000 евро. Самая высокая стипендия, которая выплачивается одному человеку – 3500 евро».



Размер стипендий каждый год меняется в соответствии с собранной суммой и числом претендентов. На первых порах заявки подавало 10-15 человек. Тенденция последних лет такова: число претендентов на стипендию колеблется от 40 до 50 человек. Стипендия выплачивается на один учебный год.



В первое время существовало обязательство для студента: вернуться и отработать в Ливанах три года. Вскоре этот пункт отменили, перед студентами не ставят жёстких рамок, объясняет Даумант Пфафрод:



«Потом мы поняли, что это не совсем правильно. В Ливанах невозможно всех обеспечить рабочими местами».



Основные требования к претендентам на стипендию – возраст до 24 лет, средний балл выше 7, родители задекларированы в Ливанском крае. Предпочтение при отборе претендентов отдаётся точным наукам, но этот критерий не является определяющим.



К примеру, Марите Скримбле этим летом окончила Латвийский университет по специальности «Учитель английского языка». Из четырех лет обучения она три года получала стипендию, которая помогла ей в учёбе. Марите вернулась в родной край и работает по специальности.



«Так как я могла не работать, а только учиться, я благодаря этому получила красный диплом. У меня стипендия была 1000 евро в год, то есть 3000 евро за три года».



В свою очередь, Зане Гайдука была одной из первых, кто использовал возможности фонда. Из четырёх лет учёбы в Риге ей в течение трёх лет удавалось получать стипендию. Точную сумму Зане уже не помнит – это несколько сотен латов, но тогда ещё действовало условие обязательного возвращения, что не пугало девушку.



«Мне тогда это не казалось проблемой, так как обсуждала этот вопрос, что с удовольствием вернулась бы. В то время так удачно сложилось – нужен был специалист по проектам в самоуправлении. Мне удалось получить эту работу, я начала трудиться в самоуправлении, где проработала больше 10 лет».



За 13 лет существования фонда его стипендиями воспользовалось более 100 человек. По результатам опроса, который проводил муниципалитет Ливанского края, почти половина выпускников вузов, получавших стипендию, вернулись работать на свою малую родину.