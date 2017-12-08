На заседании комитета по вопросам образования и культуры Даугавпилсской думы был рассмотрен проект решения реорганизации 1-й специальной основной школы, специального дошкольного учреждения № 2 и Логопедической основной школы-интерната — центра развития.

Их объединят в Даугавпилсскую основную школу-интернат – центр развития на базе Логопедической школы. Директором новой структуры станет Марика Райчонока.



Добавим, что решение о реорганизации было принято в связи с тем, что со следующего года детсад №2 потеряет государственное финансирование, похожая судьба может ждать и логопедическую школу-интернат.