Парк Айзпилсетас примыкает к озеру Губище и через него лежит ближайший путь из микрорайона Химиков в микрорайон Обувного комбината. Здесь любят гулять с детьми и колясками, собачники выгуливают своих питомцев. В темное время суток парк пустеет, потому что система освещения, построенная здесь еще в советское время, не работает. Специалисты объясняли отсутствие освещение тем, что при реконструкции двух школ во время проведения земельных работ были повреждены подземные электрические коммуникации.

Работники предприятия «Лабиекартошана-Д» проверяют светильники, производят замену лампочек. Временным решением проблемы освещения в парке могут стать воздушные электролинии, которые не требуют ведения длительных работ. К маю будущего года будет готов проект полной реконструкции парка «Айзпилсетас». По планам здесь обустроят новые дорожки и скамейки, построят смотровую площадку с видом на озеро, сделают новую электроинсталляцию с современными энергосберегающими светильниками. Хватит работы и дендрологам, которые проведут полную инвентаризацию деревьев, многим из которым больше века. Бережно обещают отнестись и к историческим артефактам, которые возможно найдут при проведении земельных работ на месте когда-то существовавшего здесь еврейского кладбища. В результате реализации этого проекта город должен получить еще одно обустроенное зеленое место. А пока работники предприятия «Лабиекартошана-Д» оперативно решают проблему освещения парка. Работы обещают закончить к праздникам.