В пятницу по всей Латвии температура воздуха поднимется выше нуля, и снег в восточной части страны растает, прогнозируют синоптики.

Будет пасмурно, временами дождь, в восточных районах мокрый снег. Ветер с юго-запада, порывами до 10 м/c, на побережье до 15 м/c.



Температура воздуха ночью и днем составит +1..+5 градусов, на побережье может подняться до +7, на крайнем востоке страны ночью опустится до 0..-1 градуса.