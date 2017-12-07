Регистрация детей в первые классы Даугавпилсских школ на 2018/2019 уч.год начнется 1 февраля в 08:00 и продлится до 17:00 28 февраля.

Регистраци будет проходить несколькими способами:



1. Родители должны будут подать заявлений лично, предъявив свидетельство о рождении ребенка и удостоверение свое личности. Зарегистрировать ребенка в школу может также опекун, который должен будет предъявить решение Сиротского суда, подтверждающий факт опекунства.



2. Родитель или опекун может зарегистрировать ребенка в первый класс по электронной почте, отправив заявку на официальную почту учебного заведения. В таком случае заявление должно быть подписано электронной подписью. К заявлению необходимо приложить свидетельство о рождении ребенка, документ, удостоверяющий личность родителя или опекуна.



Электронное заявление будет считаться зарегистрированным только в том случае, если придет после 8:00. Заявления, присланные заранее учитываться не будут.



В течение одного дня школа должна прислать оповещение о том, что заявление получено и зарегистрировано в журнале.



Родители и опекуны могут подать заявление только в одну школу на территории самоуправления.



Дополнительная регистрация первоклассников на 2018/2019 учебный год будет возможна до 31 августа 2018 года.



Заявления будут регистрировать в хронологическом порядке.



Те родители, которые зарегистрировали своих детей в первый класс по электронной почте, должны в течение одной календарной недели принести в учебное заведение оригиналы документов. В случае, если родители не предъявят оригиналы в течение недели, учебное заведение имеет право анулировать запись в регистре.



Учебное заведение в течение 15 дней после завершения комплектации 1 классов, но не позднее 15 марта 2018 года, письменно сообщают родителям (опекунам) о зачислении ребенка в первый класс, или об отказе в зачислении.



Приоритет при зачислении в первый класс имеют первоклассники:

- чьи братья и сестры учатся в этой же школе,

- чьи родители работают в школе,

- чей адрес декларированного места жительства находится вблизи школы (данное условие не распространяется на 13 среднюю школу, Русский лицей, Польскую гимназию, логопедический школу-интернат, 1 специальную основную школу).



В случае, если родители не воспользуются преимуществом до 16 февраля, право претендовать на зачисление в 1 класс на условиях приоритета теряется.