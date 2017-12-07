Сняты все ограничения на движение по шоссе А13 на участке от Даугавпилса до литовской границы (КПП Медуми). Асфальтное покрытие было заменено на 11,7 км отрезке пути. Стоимость работ составила 15 млн евро или 1,282 млн евро за каждый отремонтированный километр. Работы продолжались почти 10 месяцев.
Как сообщает заказчик работ ГАО Latvijas Valsts ceļi, дорожные рабочие заменили не только асфальтное покрытие, но и основании трассы. Тем самым была повышена ее несущая способность. За счет вырубки деревьев увеличено пространство для обзора водителям. Сооружен ротационный круг с Даугавпилсской окружной дорогой, реконструированы остановки общественного транспорта и два железнодорожных переезда.
Часть средств было выделено из Фонда выравнивания ЕС. Генеральным подрядчиком работ было ООО Binders.
Часть средств было выделено из Фонда выравнивания ЕС. Генеральным подрядчиком работ было ООО Binders.
Для дорог типа Даугавпилс-Медуми около 70 сантиметров, как собственно и для всех магистральных дорог Латвии.
Проверьте, сколько толщина этой дороги и сколько тяжёлых самосвалов щебёнки было растащено по хуторским дорогам.
Не верите?
Таки спросите у этого шлимазла Мойши, он вам такие карты разложит, любо-дорого глядеть будет через форточку.
Но на очень короткое время и не каждый день таки.
Но на очень короткое время и не каждый день таки.
- горожан, финансируюшие фонды или государственные контролирующие структуры ?
отдельные горожане, все соучастники строительства смогли навариться, поиметь налогоплательщика
если только 1 специальный грузовик был предназначен для краж гранта ,
то в Даугавпилсе это норма - сопоставимо с другими подобными практиками:
- 1 специальная ассенитазаторская машина Водоканала для развития семейного бизнеса ,
- 1 спецмашина для доставки исторической брусчатки Крепости, улицы Ленина
- 1 спец машина пожарной для полива огорода
Загляните хотя бы в Польшу , Испанию , Хорватию .
Загляните хотя бы в Польшу , Испанию , Хорватию .