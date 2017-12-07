Даугавпилсское самоуправление получило от жителей предложение привести в порядок "чайку" - монумент, находящийся на въезде в город. Ввиду того, что это еще и первое, что видят гости города, въезжая в Даугавпилс, хотелось бы, чтобы "Чайка" выглядела более презентабельно.

Отметим, что жители предложили покрасить монумент светоотражающей краской. Однако специалисты градостроительной комиссии после дискуссии эту идею не поддержали, объяснив это тем, что монумент изготовлен из дорогого нержавеющего железа, кроме того, и с точки зрения безопасности дорожного движения этого делать нельзя. При этом члены комиссии согласились, что объект необходимо привести в порядок. Художники предложили подсветить буквы “Daugavpils” у основания монумента и благоустроить территорию вокруг.