- Михаил, прошло два месяца после нашего с вами интервью, в котором первое, что вы сказали, было следующее, цитирую:



«Город сегодня погрузился в небывалый доселе политический кризис, депрессию и не только потому, что городом фактически управляет партия, которая набрала наименьшее количество голосов, но и в большей степени потому, что обе партии, создавшие нынешнюю коалицию, будем говорить открыто, предали своих избирателей. Выйдете на улицы, поговорите с людьми в магазинах, на предприятиях, в транспорте – буквально все подавлены, опустошены, обмануты...»

- Вы - молодой политик, без соответствующего опыта, но, как оказалось, «как в воду глядели». Как вы можете прокомментировать свою, так сказать, осведомлённость, ведь, действительно то, что мы сейчас наблюдаем, больше похоже на катастрофу или трагикомедию?



- То, что я сказал два месяца назад, сейчас, накануне Нового года, не только подтвердилось, но и, к сожалению, многократно усилилось. Мы же не можем добавить популярности политикам правящей коалиции. И, к счастью, не мы тому виной, хотя отдельные личности почему-то периодически обвиняют нас в том, что у них нет поддержки народа. В последнее время нас даже стали обвинять в повышении тарифа на услуги ПЖКХ, уму непостижимо.. Получается как в той поговорке: «Били Фому за Ерёмину вину». Вся страна видит, как жители реагируют в прессе, в соцсетях, на площадях на действия городской власти. Не ошибусь, если скажу, что это самая непопулярная городская власть, которая когда-либо была в Даугавпилсе, по крайней мере, на нашей памяти. Но на самом деле, всё просто – объединились две совершенно противоположные силы и ладно бы просто объединились, но ведь за ними были тысячи избирателей, которые их, в свою очередь, не поняли. Это же психология, ну или философия, как хотите называйте. Теперь это настроение влияет и на городскую жизнь в целом.



- Неужели теперь три с половиной года ничего не изменится? Так и будем жить в этой бесконечно депрессии?



- Ну, я бы не торопился с выводами. Мне кажется наоборот, в последнее время события ускорились и что-то определённо назревает. Последняя активность в плане расстановки своих людей на должности в муниципальных предприятиях, как раз и говорит об этом. Дело в том, что в Латгальской партии понимают, что долго так продолжаться не может, особенно перед выборами в парламент. Если нынешняя ситуация затянется, они растеряют всех своих избирателей и через четыре года за них проголосуют разве что совсем несчастные и обездоленные старики, у которых из средств информации, кроме местной телекомпании ничего нет. Сразу оговорюсь, я не хочу никого обидеть – ни бедных стариков, ни компанию Даутком, в которой работает много достойных людей. Так что всему своё время.



- Как вы думаете, возможна ли смена власти? Может смениться мэр?



- Вполне может, почему нет? И скорее раньше, чем позже. В этом вопросе всё будет зависеть от Латгальской партии, которая всё это и затеяла. Конечно, сложно представить это голосование по снятию нынешнего мэра и назначению нового, но как мы видели, ничего невозможного нет.



- Как изменилась ваша работа в думе с момента отстранения «Согласия» в оппозицию?



- Особо не изменилась, но свободного времени стало больше. Правда, меня исключили из состава приватизационной комиссии, в которой я работал по своей главной специальности, сняли с должности председателя жилищной, там сейчас председательствует Владислав Боярун, но я продолжаю работать в Жилищной, Имущественной комиссиях и в комитетах.



Также мы постоянно подаём свои предложения, рекомендации и советы, но, к сожалению, большая их часть «забраковывается» правящей коалицией.



- Видели ваше предложение по воссозданию знаменитой надписи на девятиэтажке рядом с думой “Mūsu darbs – Dzimtenei”. Многим идея понравилась, но были и негативные комментарии, мол, это возвращение к советскому прошлому. Можете как-то прокомментировать?



- Да, действительно, я предложил возродить этот красивый лозунг «Наш труд-Родине». Но, возродить – это громко сказано. Эти буквы как стояли 25 лет, так и стоят на крыше дома рядом с думой. Я предложил скорее подсветить или отремонтировать эту надпись.



Вы знаете, не надо искать «совок» там, где его нет. К сожалению, в наше время все уже забыли, что значат эти три простых слова. В то время, когда наш город потерял почти половину населения, когда молодые люди, едва закончив школу, уезжают из города и страны, когда родители и государство, воспитав детей и дав им образование, вынуждены отправлять их работать и жить на чужбину, значение этих трёх простых слов сложно недооценить. К тому же, я предложил выполнить надпись в цветах национального флага и к 100-летию Латвийской Республики. Затраты на этот объект просто несопоставимые, например, с другим световым объектом, за который проголосовали большинство депутатов.

Мы сделали эскизы, на наш взгляд, это смотрелось бы красиво.



- Кстати, как вы относитесь к идее строительства памятника, посвящённому 100-летию Латвии?



- Сам объект мне нравится, и, кстати, я за него отдал свой голос в том опросе, где можно было выбрать один вариант из трёх (за неимением других), но меня волнуют три аспекта:



Первый и самый главный – финансовый. Надо понимать, что общие затраты на объект и на парк выйдут в цифру, близкую к значению с шестью нулями. И даже если эта цена не завышена, то настолько ли мы богаты, чтобы позволять себе такие объекты? По-моему, абсолютное большинство горожан волнует именно этот нюанс.



Второй – эстетический. В моём понимании, всё-таки памятник или объект, посвящённый такой дате должен выглядеть более монументальным, поставленным, так сказать, на века. А в отношении данного проекта меня не покидает ощущение, что это какой-то временный объект. К тому же, не всем горожанам понятно, что символизируют и какую смысловую нагрузку несут эти столбы. В последнее время у всех знакомых я спрашиваю: что вы думаете по поводу этого памятника? 90 процентов сразу же отвечает «нет» и процентов 10 сомневаются. Как справедливо отметил Валерий Кононов, основное время работы данного объекта - вечер или тёмное время суток. Вы давно вечером в город выходили? Для кого он будет светить? С сентября по апрель вечерами в городе людей нету.



Третий – философский. Мне кажется, что памятник или объект такого рода должен быть олицетворением или срезом определённого отрезка времени или эпохи. То, с чем у каждого из нас ассоциируется конкретный этап истории. Я не знаю с чем у вас, но эти последние 15-17 лет у меня ассоциируются, главным образом, только с одним – постоянно сокращающимся населением и эмигрирующей молодёжью. Может быть я отношусь к этому несколько предвзято, но, простите, я закончил наш Университет в 2000 году и не дождавшись выпускного, улетел в США. Примерно 2/3 моих друзей, с кем я вырос и учился в школе, находятся за границей и возвращаться не собираются. Латвия за эти годы потеряла населения столько же, сколько в годы Второй мировой войны, причём лучших из них и этого не надо стыдиться. Это наша общая трагедия. В то время, когда родители этих молодых людей перебиваются от пенсии к пенсии, их дети обеспечивают высокий уровень жизни английским, немецким, шведским и другим пенсионерам. Так, может быть, объект или памятник этому времени мог бы выглядеть иначе?



Мне кажется, предложенных вариантов было недостаточно. Почему именно эти светящиеся столбики? Например, у меня перед глазами стоит небольшая бронзовая фигура улыбающегося молодого человека, который только что запрыгнул на ступеньку автобуса, с рюкзаком на плече, который одной рукой машет своим родителям, а в другой держит паспорт из которого торчит авиабилет. В его взгляде можно прочитать и грусть и сожаление и надежду… Это было бы неким символом или просьбой о прощении у тех десятков и сотен тысяч молодых людей, которые из-за необдуманной политики властей были вынуждены эмигрировать за границу. Проходя мимо такого объекта, думаю, каждый бы о чём-то задумался или кого-то вспомнил, особенно родственники людей, находящихся на чужбине… Но это я так, отвлёкся и это исключительно моё личное мнение, не на что не претендующее. Я просто хотел вам показать несколько иное видение данного вопроса. Можно также поставить памятник, например, Янису Чаксте, Карлису Ульманису, Александру Чаку. И, да, стоимость такого объекта хорошо, если бы составила 1/20 часть от тех средств, что собирается запланировать правящая коалиция.



- Наблюдая за вами, мне кажется, или это действительно так и есть, что вы уделяете пристальное внимание проблемам жителей Гривы и Юдовки? Вы помогали семье с ремонтом дома, в который въехала машина, предложили обустроить пляж на Юдовке и парк на Гриве, говорили об улучшении автобусного маршрута номер 8…



- Да, вы не ошиблись. Дело в том, что мы с пятью депутатами Согласия определили, так сказать, зоны ответственности каждого. Так вот, мне выпало заниматься левобережной частью города – Гривой, Юдовкой, Нидеркунами, Калкунами. Во-первых, я живу в той стороне, во-вторых, я знаю каждый угол Гривы и Юдовки, в-третьих, мне знакомы и понятны проблемы и беды горожан, проживающих в частном секторе. Это состояние дорог, вывоз мусора, освещение, коммуникация с властью и другие. Так что если у жителей этих районов есть какие-то вопросы, то можно обращаться ко мне. По мере сил и возможностей постараюсь помочь.



- Судя по вашим словам, да и что скрывать, каждый житель Даугавпилса сам все видит своими глазами, проблем в Даугавпилсе предостаточно. Тем не менее, не хочется завершать наше интервью на минорной ноте. Приближается Новый год, в думе идет работа над бюджетом, наверняка строятся какие-то планы. Вы, как человек из власти, можете чем-то подбодрить горожан? Можно ли надеяться, что следующий год будет для Даугавпилса более продуктивным и радужным?



- Вы знаете, несмотря на мой кажущийся внешний пессимизм, я всегда думаю о том, что всё, что не делается - всё к лучшему. И сейчас, оглядываясь на события двухмесячной давности, я понимаю, что всё, что произошло, очень даже неплохо. Улучшение всегда наступает через кризис или очищение. Горожанам советую не падать духом, верить в хорошее, быть добрее и внимательнее по отношению к окружающим, любить себя и близких. В свою очередь, если мы будем чувствовать поддержку горожан, то и сами будем стараться что-то изменить или улучшить. Мы должны помнить, что город у нас с вами один и другого не будет, нам всем жить в нём, растить детей, взрослеть и стареть, радоваться его успехам и переживать за неудачи.



Пользуясь случаем, хотел бы поздравить горожан с наступающими праздниками и пожелать им больше здоровья, радости, добра и веры в себя!