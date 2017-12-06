Предприятие “Daugavpils ūdens” проводит опрос жителей Нового и Старого Форштадта, а также Средней Погулянки на тему возможности подключения к городской централизованной системе водоснабжения и канализации. Однако, как сообщил руководитель предприятия Гиртс Колендо, активность жителей в этом вопросе поразительно низка.

Жителям были разосланы извещения с информацией и опрос, а ответов получено крайне мало: Форштадт - 12% ответов, в Средняя Погулянка - всего 5%.



Г. Колендо пояснил, что предприятие “Daugavpils ūdens” готово привлечь еврофинансирование на реализацию проекта по подключению к системе городского водоснабжения и канализации в данных районах, однако должна быть заинтересованность в этом и самих жителей. Он также напомнил, что новые правила Кабмина предусматривают новый порядок в отношении децентрализованных систем канализации, и это обернется существенным удорожанием для пользователей. В таком случае подключение к централизованной системе было бы выгоднее.



Напомним, что согласно правилам, подготовленным Министерством охраны среды и регионального развития, домовладельцев обяжут регистрировать туалеты с сухой выгребной ямой. Это касается всех, кто не пользуется централизованной канализационной системой на территории города. По новым правилам резервуар для сточных вод должен быть герметичным, чтобы отходы не впитывались в почву и дальше в подземные воды. Как только яма или бак наполнятся, нужно будет вызывать ассенизаторов и опустошать резервуар. Планируется, что раз в год сухой туалет должен будет проходить техобслуживание. Естественно, не бесплатно.



Добавим, что согласно короткому устному опросу некоторых местных жителей, часть из них (пожилые люди), не готовы подключаться к городской системе водоснабжения, т.к. само подключение и заведение воды в дом стоит достаточно дорого, да и потом за всю потребленную воду придется платить, а колодец и сухой туалет обходятся пока существенно дешевле. В свою очередь молодое поколение идею подключения к централизованной системе поддерживает, т.к. это более удобно и комфортно.