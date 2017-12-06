Самым высоким числом случаев заболевания легионеллезом в Латвии отметился 2011 год, и с тех пор распространение этого особо опасного вида пневмонии шло на убыль. Однако в этом году, несмотря на то, что он еще не закончился, число заболеваний уже превысило показатели 2016-го, сообщает Skaties.lv. Зафиксировано три летальных исхода.

В связи с новой вспышкой легионеллеза Министерство экономики планирует ввести в Латвии требование к обязательному выполнению требования о минимальной температуре горячей воды, подаваемой в жилые дома.



Бактерии, вызывающие так называемую болезнь легионеров, активно размножаются в воде температурой от +25 до +45 градусов, поэтому ее нагревание — один из самых эффективных способов борьбы с легионеллезом. Согласно правилам Кабинета министров, горячая вода в жилых домах должна иметь температуру не менее 55 градусов по Цельсию. Однако наблюдается тенденция немного уменьшать допустимый порог, чтобы сэкономить на счетах за горячую воду. Министерство предлагает запретить эту опасную практику.