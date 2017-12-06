В Даугавпилсе состоится Международная конференция «Сотрудничество в области информационных технологий на базе ВУЗов Москвы и Даугавпилса».

Основные темы, которые будут освещены в ходе конференции:



* «О Московском технологическом университете. Использование технологии блок-чейн в Интернете вещей»,

* «Инновационный виртуальный учебно-тренажерный комплекс для наноиндустрии».



В составе московской делегации в конференции примут участие:



* начальник НИЧ МИРЭА Виктория Дмитриевна Юловская,

* помощник начальника Академии ГПС МЧС России по ИТ, директор УМЦ ИТ МИРЭА Павел Русланович Кожеватов

*директор УНО "Электроника" МИРЭА Владимир Ильич Шишкин.



ПРОГРАММА



8 декабря, пятница. Даугавпилс



9.30-10.00 Регистрация участников. Кофе-брейк. Конференц-зал Латгальского филиала Института транспорта и связи. Даугавпилс, ул. Варшавас, 43b

10.00-10.30 Приветствия: Модератор: Силов Юрий Генрихович – руководитель Дома Москвы в Риге.

Владимиров Андрей Юрьевич - Генеральный консул Российской Федерации в Даугавпилсе.

Кожаев Дмитрий Юрьевич - начальник Управления стран СНГ, Балтии и поддержки соотечественников за рубежом Департамента внешнеэкономических и международных связей;

Васильев Вадим Игорьевич – старший советник Посольства Российской Федерации в Латвийской Республике;

Андрей Элксниньш – депутат Даугавпилсской думы.

Лилита Трещинска – руководитель Латгальского филиала Института транспорта и связи;

10.30 – 12.00 Пленарная сессия: Конференц-зал Латгальского филиала Института транспорта и связи.

Модератор: Гущин Виктор Иванович - директор Балтийского центра исторических и социально-политических исследований.

Юловская Виктория Дмитриевна - начальник НИЧ МИРЭА, к.х.н

«О Московском технологическом университете. Использование технологии блок-чейн в Интернете вещей»

Валентина Румянцева – директор филиала Балтийской Международной академии в г.Даугавпилс.

Кожеватов Павел Русланович - помощник начальника Академии ГПС МЧС России по ИТ, директор УМЦ ИТ МИРЭА. CrowdLearning – система обеспечения жизненного цикла учебных курсов.

_____________Спикер от Латгальского филиала Института транспорта и связи (На согласовании).

Шишкин Владимир Ильич - директор УНО "Электроника" МИРЭА, доцент, к.х.н. «Инновационный виртуальный учебно-тренажерный комплекс для наноиндустрии».

_____________Спикер от Высшей школы менеджмента информационных систем (На согласовании).

12.00- 12.20 – кофе-брейк.



9 декабря, суббота

XIV Международный турнир Генриха Силова по прыжкам высоту



Место проведения: Даугавпилс, Спортивный манеж (13-я школа; ул. Валкас, 4).



12.00 – Соревнования/женщины

13.00 – Церемония открытия турнира и награждения.



