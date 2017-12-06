Во вторник 5 декабря Кабинет министров поддержал в общих чертах предложение Министерства образования и науки о постепенном переводе всеобщего образования в стране полностью на латышский язык. Это означает, что к 2020/2021 уч.г. все школы нацменьшинств в Латвии, в том числе и в Даугавпилсе, перейдут на латышский язык обучения.
Планируется, что через три года общеобразовательные предметы в средней школе должны преподаваться только на латышском.
Со следующего учебного года будет введена новая программа в детских садах, где детей пятилетнего возраста будут учить латышскому языку, чтобы после садика он мог начать учебу в латышской школе.
Уже в этом учебном году централизованные экзамены для 12-х классов будут только на латышском языке. Централизованные государственные проверки для девятиклассников будут только на латышском с 2019/2020 учебного года. С седьмого класса в 2019/2020 учебном году будет произведен переход на модель компетентностного подхода, который обеспечит, что к концу основной школы 80% предметов будут преподаваться на латышском языке. С 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах будут преподаваться только на латышском языке. Нацменьшинства смогут изучать на родном языке только родной язык, литературу, а также предметы, связанные с культурой и историей.
Напомним, что у инициативы правительства по переводу русских школ на обучение на госязыке, масса противников, однако сами учащиеся школ не видят в этом большой проблемы, т.к. уже сейчас многие предметы им преподают на латышском языке. В Даугавпилсе школьники в большинстве своем также спокойно отнеслись и к введению экзаменов на латышском языке.
Со следующего учебного года будет введена новая программа в детских садах, где детей пятилетнего возраста будут учить латышскому языку, чтобы после садика он мог начать учебу в латышской школе.
Уже в этом учебном году централизованные экзамены для 12-х классов будут только на латышском языке. Централизованные государственные проверки для девятиклассников будут только на латышском с 2019/2020 учебного года. С седьмого класса в 2019/2020 учебном году будет произведен переход на модель компетентностного подхода, который обеспечит, что к концу основной школы 80% предметов будут преподаваться на латышском языке. С 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах будут преподаваться только на латышском языке. Нацменьшинства смогут изучать на родном языке только родной язык, литературу, а также предметы, связанные с культурой и историей.
Напомним, что у инициативы правительства по переводу русских школ на обучение на госязыке, масса противников, однако сами учащиеся школ не видят в этом большой проблемы, т.к. уже сейчас многие предметы им преподают на латышском языке. В Даугавпилсе школьники в большинстве своем также спокойно отнеслись и к введению экзаменов на латышском языке.
Разве в суровой Латгалии нельзя хотя бы половину школ сделать с латгальским языком обучения.
Что, разве латгальцы не достойны на своём языке учиться, ведь налоги в казну латышскую мы платим исправно?
Хорошо, что в свое время Сталин почистил это ватное стадо..
Хорошо, что в свое время Сталин почистил это ватное стадо..
Он исходил из того, что в Талмуде сказано: спаситель еврейского народа придет тогда, когда евреи окончательно перестанут соблюдать заповеди Торы и опустятся до «скотского состояния». В связи с этим, учил Франк, евреям «следует спуститься в бездну моральной деградации». Это и было «теоретическим обоснованием» диких сексуальных оргий, которым предавались сам Франк и его последователи. Они собирались тайком по ночам, раздевались донага, после чего начинались массовые совокупления. Считалось особенной доблестью для мужчины во время этих «служб» совокупиться с как можно большим число женщин – со своими соседками, женами своих друзей и даже... с собственными дочерьми.
Кроме того, Франк принуждал девушек из семей своих последователей заниматься проституцией и попросту продавал их польским аристократам.
Скандал вокруг секты Франка грянул только в 1756 году, когда несколько любопытных евреев подглядели в щель за оргией, устроенной сектантами в подольском местечке Ланцкорон. Они позвали других евреев, те обратились к местному пану и судье, и в результате Якова Франка как турецкоподданного выслали из Польши, а восемь его сторонников арестовали.
Возмущению же евреев франкистами после их разоблачения не было предела. Раввины постановили отлучить их от общины, прежде всего потому, что дети франкистов могли быть «мамзерами».
«Пусть они будут выделены из всякого еврейского общества, пусть их жены и дочери считаются блудницами, а все их дети – незаконнорожденными, чтобы они не смешались с нами!» – так гласило постановление, подписанное 14 крупнейшими раввинами Польши и по– лучившее название «Острый меч». Это отлучение было отпечатано и разослано по всем еврейским общинам, где его зачитывали в синагогах – при трубных звуках и потушенных свечах.
Дальнейшая судьба Яакова Франка поистине драматична, хотя является частью еврейской истории уже весьма относительно.
Устав от преследований его самого и членов его секты со стороны евреев, Франк и его последователи приняли христианство и уже в новом качестве активно подключились к преследованию своих бывших единоверцев – они устраивали сожжения Талмуда и других священных еврейских книг на площадях польских городов и прилагали немалые усилия для того, чтобы оклеветать своих бывших соплеменников. Однако при этом их обращение в католицизм тоже было притворным – на самом деле они продолжали следовать религии, созданной Франком, вся связь которой с христианством заканчивалась на том, что Франк объявил двенадцать своих ближайших сподвижников двенадцатью апостолами. А, следовательно, дикие оргии франкистов продолжались, и сам Франк роскошно жил на деньги своей паствы, имея немалый гарем.
В конце концов его выходки надоели и польским властям, и Яаков Франк вынужден был переехать в Германию. Здесь он купил замок неподалеку от городка Оффенбах и получил титул барона Оффенбахского.
После смерти Франка главой секты стала его дочь Ева, уверявшая франкистов, что она ежедневно общается с духом своего отца. Но спустя несколько лет после смерти отца Ева Франк скоропостижно скончалась, оставив после себя поистине колоссальные долги – свыше трех миллионов гульденов. С этого времени деятельность секты Франка практически прекращается, а ее бывшие сторонники постепенно превращаются в истово верующих христиан. Тем не менее, поляки еще долго по фамилиям – Крысинский, Зелинский, Заводский, Маевский и другие – определяли потомков франкистов и не очень спешили родниться с ними."