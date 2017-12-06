Во вторник 5 декабря Кабинет министров поддержал в общих чертах предложение Министерства образования и науки о постепенном переводе всеобщего образования в стране полностью на латышский язык. Это означает, что к 2020/2021 уч.г. все школы нацменьшинств в Латвии, в том числе и в Даугавпилсе, перейдут на латышский язык обучения.

Планируется, что через три года общеобразовательные предметы в средней школе должны преподаваться только на латышском.

Со следующего учебного года будет введена новая программа в детских садах, где детей пятилетнего возраста будут учить латышскому языку, чтобы после садика он мог начать учебу в латышской школе.

Уже в этом учебном году централизованные экзамены для 12-х классов будут только на латышском языке. Централизованные государственные проверки для девятиклассников будут только на латышском с 2019/2020 учебного года. С седьмого класса в 2019/2020 учебном году будет произведен переход на модель компетентностного подхода, который обеспечит, что к концу основной школы 80% предметов будут преподаваться на латышском языке. С 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах будут преподаваться только на латышском языке. Нацменьшинства смогут изучать на родном языке только родной язык, литературу, а также предметы, связанные с культурой и историей.



Напомним, что у инициативы правительства по переводу русских школ на обучение на госязыке, масса противников, однако сами учащиеся школ не видят в этом большой проблемы, т.к. уже сейчас многие предметы им преподают на латышском языке. В Даугавпилсе школьники в большинстве своем также спокойно отнеслись и к введению экзаменов на латышском языке.