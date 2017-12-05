В течение последней недели читатели портала "Наша" принимали участие в опросе "Каков размер вашей зарплаты после уплаты налогов?". Всего в опросе приняли участие 575 человек.
Результаты опроса свидетельствуют о том, что подавляющее число респондентов - 57% или 329 человек работают в Даугавпилсе за минимальную заработную плату.
17% участников опроса (95 человек) на руки получают сумму, превышающую "минималку", но не переходящую за 500 евро после уплаты налогов.
58 респондентов (10%) выполняют свои должностные обязанности за вознаграждение в сумме от 500 до 700 евро.
51 человек (9%) из участников опроса получают на руки свыше 1000 евро ежемесячно.
Замыкает результаты опроса зарплата в размере от 700 до 1000 евро. Такую плату за свой труд получают 42 человека, что составляет 7% от общего числа респондентов.
Проведенный опрос еще раз подтвержает факт низких заработных плат в Даугавпилсе. Напомним, что проблема безработицы и низкой оплаты труда стоит в Даугавпилсе наиболее остро. Об этом свидетельствует ряд опросов, проводимых ранее. В комментариях люди также открыто заявляют о том, что две данные смежные проблемы зачастую становятся главной причиной для отъезда из города.
17% участников опроса (95 человек) на руки получают сумму, превышающую "минималку", но не переходящую за 500 евро после уплаты налогов.
58 респондентов (10%) выполняют свои должностные обязанности за вознаграждение в сумме от 500 до 700 евро.
51 человек (9%) из участников опроса получают на руки свыше 1000 евро ежемесячно.
Замыкает результаты опроса зарплата в размере от 700 до 1000 евро. Такую плату за свой труд получают 42 человека, что составляет 7% от общего числа респондентов.
Проведенный опрос еще раз подтвержает факт низких заработных плат в Даугавпилсе. Напомним, что проблема безработицы и низкой оплаты труда стоит в Даугавпилсе наиболее остро. Об этом свидетельствует ряд опросов, проводимых ранее. В комментариях люди также открыто заявляют о том, что две данные смежные проблемы зачастую становятся главной причиной для отъезда из города.
ПО СЛОВАМ ПРАНКЕРА,ОН ДАЖЕ НЕ РАССЧИТЫВАЛ ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ШОКОЛАДНОГО ВАЛЬЦМАНА,НО ТОТ ВЗЯЛ ТРУБКУ ПОСЛЕ ВТОРОГО ГУДКА И НЕ РАЗОБЛАЧИЛ ЕГО,ПРИНЯВ ЗА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ГРУЗИИ ГЕОРГИЯ КВИКАШВИЛИ.
КАК СЛЕДУЕТ ИЗ АУДИО-РАЗГОВОРА,ПРАНКЕР НАЧАЛ РАССПРАШИВАТЬ ПОРОШЕНКО О ЗАДЕРЖАНИИ СААКАШВИЛИ,КОТОРОГО ТАК И НЕ СМОГЛИ ЗАДЕРЖАТЬ.
ПОРОШЕНКО.АЛЕ
ЛЕКСУС.АЛЕ
П.ДА-ДА
Л.ПРИВЕТ,ДАРАГОЙ.
П.ПРИВЕТ.
Л.ЧТО У ВАС ТАМ ПРОИСХОДИТ?
П.НИЧЕГО.НАШЛИ СВЯЗИ СААКАШВИЛИ С КУРЧЕНКО И РОССИЙСКИМИ СПЕЦСЛУЖБАМИ.ОНИ ЕГО ФИНАНСИРОВАЛИ.ПОЙМАЛИ НА ГОРЯЧЕМ.СЕЙЧАС ПРЕДЬЯВЛЯЕМ ОБВИНЕНИЯ.ОЧЕНЬ РАССТРАИВАЮСЬ.
Л.НУ А ДАЛЬШЕ ЧТО?
П.ДАЛЬШЕ.БУДЕТ СЛЕДСТВИЕ,БУДЕТ СУД.МЫ ЕГО НЕ БУДЕМ ТАМ,НИКАКИХ ЖËСТКИХ МЕР К НЕМУ ПРИМЕНЯТЬ.
Л.УГУ.
П.БУДЕМ В КООРДИНАЦИИ НАХОДИТСЯ.СЕЙЧАС ВОТ СМОТРИМ,КУДА,КАК.СЕЙЧАС ГЕНПРОКУРОР ПРОВËЛ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ.ПОКАЗАЛ ВИДЕО,АУДИО,ПОКАЗАЛ ПЕРЕДАЧУ ДЕНЕГ ЕМУ.ПОКАЗАЛ РАЗГОВОР ЕГО,С ОЛИГАРХАМИ.НО ЭТО ОМЕРЗИТЕЛЬНО И ОТВРАТНО.
Л.А КТО-КУРЧЕНКО ДАВАЛ ДЕНЬГИ?
П.КУРЧЕНКО,ДА.ОН ОТВЕЧАЕТ У НИХ ПОЛНОСТЬЮ ЗА КОНФИСКАЦИЮ И РЕКВИЗИЦИЮ НАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ.И ОН С НИМ ЭТИМИ ЖЕ ДЕНЬГАМИ ФИНАНСИРУЕТ ЭТИ АКЦИИ ЗДЕСЬ.
Л.А ЗАЧЕМ?КАКОЙ СМЫСЛ?
П.СМЫСЛ?ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ ВНУТРЕННЕПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ ЧЕРЕЗ СААКАШВИЛИ.
Л.И ЧТО ПУТИН ПОШËЛ НА ЭТО?ЗАЧЕМ?
П.ПУТИНУ-ЧЕМ ХУЖЕ НА УКРАИНЕ,ТЕМ ЛУЧШЕ.А У ТЕБЯ ЕСТЬ ТЕЛЕФОН КАКОЙ-ТО ЗАКРЫТЫЙ,ЧТОБ МЫ ВСË БОЛТАЛИ.МОЖЕТ БЫТЬ МЫ МОЖЕМ ПО WHATSAPP ПОГОВОРИТЬ?
Л.МОЖЕМ И ПО WHATSAPP.НУ Я ТУТ НЕ БУДУ ОБСУЖДАТЬ НИЧЕГО ТАКОГО ВАЖНОГО.Я ПРОСТО ХОТЕЛ УЗНАТЬ.
П.НУ СМОТРИ,ПУСТЬ ПАРУ ЧАСОВ ПРОЙДËТ.МЫ ТОГДА УЖЕ К ВЕЧЕРУ СОЗВОНИМСЯ.К ВЕЧЕРУ БУДЕТ ИНФОРМАЦИЯ,И Я ТЕБЕ РАССКАЖУ.
Л.СЛУШАЙ,А ВЫ ЕГО ВЫДВОРЯТЬ-ТО СОБИРАЕТЕСЬ К НАМ?
П.ПОСМОТРИМ.
Л.ПРОСТО НАМ ОН ЗДЕСЬ НЕ НАДО.МЫ Ж ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ ЭТОМ.
П.ДА-ДА.МЫ С ТОБОЙ БУДЕМ В КООРДИНАЦИИ.
Л.И ОН ЕЩË ГОВОРИТ,ЧТО ТЫ МНОГО ПЬËШЬ.Я ЧИТАЛ В ИНТЕРВЬЮ.
П.(ПОСЛЕ ДОЛГОЙ ПАУЗЫ) ААААА...
Л.БОЯРЫШНИК ЗАПИВАЕШЬ ТАМ ГОРИЛКОЙ.
П.Я ПОНЯЛ,ПОНЯЛ.ПОШËЛ ТЫ В ЗАДНИЦУ.ХОРОШО.
Л.САМ ИДИ ТУДА ЖЕ,СВИНЬЯ ПРОПОЙНАЯ.
- Если ты знаешь, что русские затачивают лопаты, то должен знать, что они гнусные безбожники. Потому что ругаются в Бога и в Христа.
- Должно быть, сэр, это им позволено.
- Кем позволено?!
- Господом, сэр. Кто еще может позволить ругаться таким именем и никак не наказывать за кощунство? Только Господь. Ведь не наказал же он русских?
- Потому что тупых грязных свиней бессмысленно наказывать!
- Вы не правы, сэр. Бог наказывает их все время, но совсем иначе. А ругательство это, сэр, вовсе и не ругательство.
- Что же еще, если они позорят даже Богоматерь? - только сейчас Джейсон начинал чувствовать боль в голове.
- Молитва, сэр,- невозмутимо проговорил Густав. - Это трудно себе представить, но - молитва. Только произносят ее не в храме, и не перед сном, а в бою. Это боевая молитва русских. Она имеет очень древние корни. Славяне таким образом призывали богов на помощь в битве. А когда к ним пришло христианство, традиция сохранилась. И новый Господь позволил варварам молиться по-прежнему. И сегодня русские парни весьма искренне молились, потому к ним пришла удача.
Господь питает любовь к русским.
- Хочешь сказать, они тоже богоизбранный народ, как иудеи?
- Нет, сэр, богоизбранный народ на земле - иудеи. Потому они и называются - рабы Божьи. А варвары - внуки Божьи. У них родственные отношения и родственная любовь. Это совсем другое, сэр, как вы понимаете. Кто Господу ближе, раб или внук? И кому больше прощается?.. Извините, сэр, это трудно сразу осмыслить и принять, но если хотите разобраться в сути вещей, вам следует заняться русской историей. Варвары довольно подробно изложили свое древнее мироощущение и абсолютно точно знают свое место в мироздании. Они всегда мыслили себя внуками Божьими и потому до сих пор говорят Господу "ты", как принято среди родственников.
- Послушай, а ты знаешь, почему русские вышли драться в полосатых рубашках? Это тоже имеет какой-то символический смысл?
- Эти рубашки, сэр, называются тельняшками.
- Да, я слышал, знаю... Но почему они не надели вниз бронежилеты? И сняли каски? Они считают, что полосатые тельняшки защищают?
- Я так не думаю, сэр,- проговорил Кальт. - В этих тельняшках, вероятно, хорошо драться в темноте, видно, где свои, а где чужие.
- Но и противнику это отлично видно!
- Они были уверены в своих силах. Русские вышли драться насмерть, сэр. Поэтому сняли всякую защиту. А наши разведчики рассчитывали просто помахаться кулаками и дубинками. Улавливаете разницу, сэр?
- Насмерть? Почему сразу насмерть? Если они были предупреждены кем-то, то вероятно знали, что мои парни идут на обыкновенную потасовку и не хотят убивать.
- Мы имеем дело с варварами, сэр,- вздохнул доктор. - Русским ничего не оставалось, как идти насмерть. В другом случае они бы никогда не победили. Эти парни из России и в самом деле плохо питались и не имеют достаточной мышечной массы. У варваров же есть древний магический обряд: когда не хватает физической силы, они снимают всякую защиту, одежду и идут в бой полуголыми, обнаженными, при этом призывая на помощь богов. И когда боги видят, что внуки их идут на смерть - срабатывает родственная поддержка.
- Допустим, ты прочитал, что написано, а я не уверен, что об этом читали сами русские.
- Вы правы, сэр, вряд ли,- согласился врач. - Должно быть, им и не нужно читать. Варвары знают свои магические обряды из других источников. У них наблюдается странное явление - коллективное мышление в критической ситуации. И просыпается генетическая память. Они начинают совершать непредсказуемые, алогичные поступки. Человеку с нормальным сознанием и психикой хочется защищаться панцирем или бронежилетом, подобрать более совершенное оружие; варвары же поступают от обратного.
- Если вы хотите отправить парней на драку с русскими в полуобнаженном виде, сэр, то оставьте эту затею сейчас же,- посоветовал он. - Ровным счетом из нее ничего не получится.
- Ты уверен?
- Да, сэр. Что позволено внукам, не позволено рабам.
На улицы посмотрите, на поток авто в городе весь день идиоты диршологи типа социологи !
Яб тож сказал что получяю минималку, нафиг мне дуракам правду говорить ?