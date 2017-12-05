В течение последней недели читатели портала "Наша" принимали участие в опросе "Каков размер вашей зарплаты после уплаты налогов?". Всего в опросе приняли участие 575 человек.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что подавляющее число респондентов - 57% или 329 человек работают в Даугавпилсе за минимальную заработную плату.



17% участников опроса (95 человек) на руки получают сумму, превышающую "минималку", но не переходящую за 500 евро после уплаты налогов.



58 респондентов (10%) выполняют свои должностные обязанности за вознаграждение в сумме от 500 до 700 евро.



51 человек (9%) из участников опроса получают на руки свыше 1000 евро ежемесячно.



Замыкает результаты опроса зарплата в размере от 700 до 1000 евро. Такую плату за свой труд получают 42 человека, что составляет 7% от общего числа респондентов.



Проведенный опрос еще раз подтвержает факт низких заработных плат в Даугавпилсе. Напомним, что проблема безработицы и низкой оплаты труда стоит в Даугавпилсе наиболее остро. Об этом свидетельствует ряд опросов, проводимых ранее. В комментариях люди также открыто заявляют о том, что две данные смежные проблемы зачастую становятся главной причиной для отъезда из города.