Как стало известно в ходе очередной пресс-конференции в Даугавпилсской думе, со следующего года возрастет цена за проезд в общественном транспорте.

Стоимость возрастет в связи с повышением акцизного налога, а также связи с повышением минимальной заработной платы.



Член правления предприятия "Daugavpils satiksme" Роман Савицкий сообщил, что на данный момент экономисты предприятия рассчитывают сумму увеличения стоимости билетов в трамваях и автобусах Даугавпилса.



Ориентировочно, цена за проезд может вырасти с нынешних 0,43 евро до 0,50.



Примечательно, что руководство думы, прошедшее в думу от списка "MŪSU PARTIJA", в период выборов обещало всем горожанам бесплатный проезд в общественном транспорте. По факту же горожане с нового года получат "подарок" в виде повышения стоимости проезда.