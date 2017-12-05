Социальные сети настолько плотно вошли в повседневную жизнь, что люди теперь охотно делятся в них своими проблемами и пытаются привлечь внимание и придать огласке вопросы, которые без публичного внимания заходят в тупик.

Так, на днях Андрей Широков опубликовал в своем профиле историю своего участия в Даугавпилсском аукционе на право аренды территории по адресу ул.Менделеева, 5, в Северной индустриальной зоне.



Текст гласит следующее:

"Я родился в Даугавпилсе. Это не плохо и не хорошо, не то, чтобы я был очень сентиментальным. Просто это факт. Потом я уехал.



Сложилось так, что сейчас у меня есть деньги. По латвийским меркам – довольно много денег. Я не меценат и не мизантроп. Но когда у меня появилась возможность их вложить во что-то, я захотел вложить их в предприятие в Даугавпилсе. Построить новый, высокотехнологический завод, на месте старого.



Дума объявила аукцион об аренде помещений в северной индустриальной зоне. Я узнал об этом и решил поучаствовать. Составил предложение, пришел на аукцион и победил.



А дальше начался цирк. Начался он еще с того, что дума отчаянно скрывала дату его проведения. Даже на официальном сайте было поставлено неправильное число. Тем не менее, я приехал вовремя и выиграл. Что было подтверждено по его завершению. А через три дня на официальном сайте думы появилось объявление, что аукцион не дал результатов. И все.



Все попытки достучаться до самоуправления результатов не дали. Единственный аргумент чиновников – фирма не соответствует критериям аукциона. На вопрос: как в таком случае меня допустили до аукциона – они равнодушно пожимали плечами.



Я приехал лично. Меня пофутболили по кабинетам. Через два часа мытарств мне сказали, что якобы в лурсофте нет ни одной выплаты по налогам. На просьбу при мне зайти на Лурсофт, мне просто сказали, что у них закончились деньги и вход невозможен. Естественно, никаких долгов у моей фирмы нет. Фирме четыре года, если бы был хоть один долг – нас бы давно закрыли. По неофициальной информации, заводик сливают за долги выбранной персоне. Меня просто сливают, даже не пытаясь создать хотя бы видимость легитимности.



Я хотел и хочу обеспечить в городе 183 новых рабочих места. Наладить производство. Сделать все по закону. Мне такую возможность не дают.



У меня на руках – все документы, все сертификаты и договоры, подтверждающие прозрачность моих намерений. Я готов предоставить их любому СМИ, по первому запросу. И я очень не хочу, чтобы объект внаглую слили по схеме девяностых. А от того, как решаются вопросы в Даугавпилсе сегодня, у меня просто волосы встают дыбом. Хотя, поверьте: я много на что насмотрелся. Я, как минимум, хочу, чтобы эта тема не замялась. Чтобы это не превратилось в очередное: «А чего вы хотели? У нас всегда так». А для этого нужен резонанс".



Редакция портала "Наша" связалась с Андреем, чтобы уточнить нюансы данной вопиющей ситуации.



Андрей Широков - научный партнер Латвийского Университета, создатель техноллогии ухода за автомобилями Shine Expert, соавтор четырех патентов на данную технологию. Технология разрабатывалась на базе научных исследований ЛУ, в ее создание и апробацию вложено более полумиллиона евро, технология имеет 4 патента, в том числе 2 европейских. Компания, представленная на рынке Латвии и Эстонии, работает с крупнейшими торговыми марками автомобилей премиум-класса - Mercedess, Jaguar, Land Rover, Mini Cooper и др., сотрудничает с заводами Volvo. Обеспечивая качество разработанной технологии, предприятие зарекомендовало себя как надежный партнер на многих рынках. Имея все предпосылки для развития, Андрей Широков решил открыть производство в Даугавпилсе. Для реализации своей цели компания Shine Expert была заявлена на участие в аукционе, проводимом Даугавпилсской думой. Однако, как выяснилось по факту, вопреки всем громким разговорам о способствовании инвесторам в развитии производства и создании рабочих мест, в думе Даугавпилса инициативе Андрея Широкова никто не обрадовался.



Для справки: аукцион на аренду территории по адресу Менделеева, 5, подразумевал аренду здания площадью 3082 кв.метра , планируемого к восстановлению, а также земельного участка, площадью 5879 кв.метров. Стартовая цена аренды по условиям аукциона составляла 1,50 евро за кв.метр без учета налога. Шаг аукциона равнялся 0,05 евро. Срок аренды - 12 лет. Претенденты на участие в аукционе могли подавать свои заявки до 13 ноября.



В рамках проекта по "Строительству нового здания для размещения потенциального производства и создания инфраструктуры" за европейские деньги планируется возвести 1-2-этажное здание для производства и здание офисного назначения.



По условиям аукциона, арендатор должен создать не менее 60 рабочих мест, и инвестировать в производство не менее 700 тысяч евро. Андрей Широков в описании планов создания высокотехнологичного завода Shine Expert на территории деградиорованной территории, готов обеспечить работой 183 человека, не считая управленческое звено и маркетологов, которых необходимо занять для продвижения товара и его экспорта. Говоря об инвестициях, компания Shine Expert готова вложить в развитие бизнеса на территории Даугавпилса 2,5 миллиона. Однако, судя по дальнейшему ходу дела, подобный расклад вмешался в чьи-то далеко идущие планы.



В назначенный день в конференц-зал Даугавпилсской думы пришло 2 претендента, один из которых - Андрей Широков. Согласно документации, поднимать сумму начали с 1,50 евро за квадратный метр. Второй претендент, явно нервничающий, потерял интерес к борьбе за объект недвижимости уже на сумме 1,65 евро за кв.метр. Компания Shine Expert устно была названа победителем. В думе сообщили, что договор с победителем будет подписан в течение 7 дней. Однако, через 3 дня на сайте думы появилось сообщение о том, что аукцион завершился без результата.







Андрей из Риги приехал в Даугавпилс с документами, чтобы получить объяснение на месте. К великому удивлению, в думе ему сообщили, что аукцион закрыт и вскоре на данный объект будет проводиться новый аукцион. Никаких вразумительных комментариев со стороны ответственных сотрудников думы не последовало, кроме того, что, согласно данным компани Lursoft, у компании Shine Expert есть какие-то задолженности. На просьбу открыть Lursoft и указать на проблему, которой нет, сотрудники думы сообщили, что у думы нет денег, база данных Lursoft уже месяц как неоплачена, соответственно, ничего показать требовательному инвестору они не могут. Попытка связаться с мэром города также не увенчалась успехом из-за его отсутствия на рабочем месте. В итоге, благое для Даугавпилса дело зашло в тупик, при котором без доводов и объяснений потенциальный инвестор остался не у дел.



Сам Андрей предполагает следующее: Редакция портала "Наша" связалась с Андреем, чтобы уточнить нюансы данной вопиющей ситуации.Андрей Широков - научный партнер Латвийского Университета, создатель техноллогии ухода за автомобилями Shine Expert, соавтор четырех патентов на данную технологию. Технология разрабатывалась на базе научных исследований ЛУ, в ее создание и апробацию вложено более полумиллиона евро, технология имеет 4 патента, в том числе 2 европейских. Компания, представленная на рынке Латвии и Эстонии, работает с крупнейшими торговыми марками автомобилей премиум-класса - Mercedess, Jaguar, Land Rover, Mini Cooper и др., сотрудничает с заводами Volvo. Обеспечивая качество разработанной технологии, предприятие зарекомендовало себя как надежный партнер на многих рынках. Имея все предпосылки для развития, Андрей Широков решил открыть производство в Даугавпилсе. Для реализации своей цели компания Shine Expert была заявлена на участие в аукционе, проводимом Даугавпилсской думой. Однако, как выяснилось по факту, вопреки всем громким разговорам о способствовании инвесторам в развитии производства и создании рабочих мест, в думе Даугавпилса инициативе Андрея Широкова никто не обрадовался.Для справки: аукцион на аренду территории по адресу Менделеева, 5, подразумевал аренду здания площадью 3082 кв.метра , планируемого к восстановлению, а также земельного участка, площадью 5879 кв.метров. Стартовая цена аренды по условиям аукциона составляла 1,50 евро за кв.метр без учета налога. Шаг аукциона равнялся 0,05 евро. Срок аренды - 12 лет. Претенденты на участие в аукционе могли подавать свои заявки до 13 ноября.В рамках проекта по "Строительству нового здания для размещения потенциального производства и создания инфраструктуры" за европейские деньги планируется возвести 1-2-этажное здание для производства и здание офисного назначения.По условиям аукциона, арендатор должен создать не менее 60 рабочих мест, и инвестировать в производство не менее 700 тысяч евро. Андрей Широков в описании планов создания высокотехнологичного завода Shine Expert на территории деградиорованной территории, готов обеспечить работой 183 человека, не считая управленческое звено и маркетологов, которых необходимо занять для продвижения товара и его экспорта. Говоря об инвестициях, компания Shine Expert готова вложить в развитие бизнеса на территории Даугавпилса 2,5 миллиона. Однако, судя по дальнейшему ходу дела, подобный расклад вмешался в чьи-то далеко идущие планы.В назначенный день в конференц-зал Даугавпилсской думы пришло 2 претендента, один из которых - Андрей Широков. Согласно документации, поднимать сумму начали с 1,50 евро за квадратный метр. Второй претендент, явно нервничающий, потерял интерес к борьбе за объект недвижимости уже на сумме 1,65 евро за кв.метр. Компания Shine Expert устно была названа победителем. В думе сообщили, что договор с победителем будет подписан в течение 7 дней. Однако, через 3 дня на сайте думы появилось сообщение о том, что аукцион завершился без результата.Андрей из Риги приехал в Даугавпилс с документами, чтобы получить объяснение на месте. К великому удивлению, в думе ему сообщили, что аукцион закрыт и вскоре на данный объект будет проводиться новый аукцион. Никаких вразумительных комментариев со стороны ответственных сотрудников думы не последовало, кроме того, что, согласно данным компани Lursoft, у компании Shine Expert есть какие-то задолженности. На просьбу открыть Lursoft и указать на проблему, которой нет, сотрудники думы сообщили, что у думы нет денег, база данных Lursoft уже месяц как неоплачена, соответственно, ничего показать требовательному инвестору они не могут. Попытка связаться с мэром города также не увенчалась успехом из-за его отсутствия на рабочем месте. В итоге, благое для Даугавпилса дело зашло в тупик, при котором без доводов и объяснений потенциальный инвестор остался не у дел.Сам Андрей предполагает следующее:

- Я думаю, что со своим заводом с несколькими сотнями рабочих мест и миллионными инвестициями в Даугавпилсе я залез не в то корыто. Вероятно, этот завод должен принадлежать “правильным людям”. Предполагаю, что ввиду того, что здание на территории Северной индустриальной зоны должно быть восстановлено за европейские деньги, на него был "свой" претендент, который должен был выиграть аукцион по бросовой цене и получить в пользование на долгосрочный период огромную благоустроенную территорию. Я, судя по всему, вмешался в чьи-то планы, - говорит Андрей.



- На сегодняшний день у меня нет проблем открыть завод в Эстонии или Литве. Они с удовольствием заберут нас как крупного инвестора, но у меня, как у даугавпилчанина, был амбициозный проект реализовать эту идею именно в Даугавпилсе. Здесь отличная логистика для нашего сверхэкологического производства. Более того, наша продукция находится вне действия санкций, поэтому рынок с Россией для нас открыт. Так что завод, который мы все-таки не теряем надежду открыть, мог быть отличным подспорьем как для города и его жителей в плане рабочих мест, так и для нас как производителя и международного экспортера. Тем не менее, ситуация такая, какая она есть. Я обескуражен тем как в Даугавпилсе ведется работа. Никакой заинтересованности со стороны думы в инвесторах нет. Скорее всего, есть свои планы и интересы, которые не пересекаются с интересами города. В то же время, никаких прямых доказательств кроме той ситуации, в которой я оказался, у меня нет. Я надеюсь, что огласка данной ситуации даст возможность думе пересмотреть свои действия и позволит правде восторжествовать, - завершил свой рассказ Андрей Широков.



Редакция портала "Наша" продолжит следить за ситуацией и будет держать своих читателей в курсе событий.