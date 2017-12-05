Жители Нового Строения долгие годы обращаются в думу с просьбой решить вопрос безопасности пересечения улицы 18 Новембра на перекрестке с ул.Лиепаяс (напротив офиса ПЖКХ). К слову, этот вопрос разделил горожан на два лагеря - пешеходов и водителей, мнение о целесообразности обустройства пешеходного перехода в данном месте кардинально отличаются.

Если пешеходы уповают на то, что пешеходный переход в этом месте обязательно должен появиться, то автовладельцы категорически возражают против "мелкой разбивки" дорожного движения, ведь перейти улицу 18 Новембра можно и на ул.Тукума (в районе трамвайной остановки), и на улице Валкас. Расстояние от улицы Лиепаяс до пешеходных переходов в обе стороны составляет 100 метров. Однако, пешеходы долго и упорно настаивают, что в данном месте должен быть оборудованный переход. Горожане, вопреки своей безопасности, перебегают 4 полосы движения. Даже дорожный патруль, выписывающий штрафы за нарушение ПДД, не останавливают горожан от желания перейти дорогу в неположенном месте.



Руководство города обещало горожанам, что переход на перекрестке ул.18 Новембра и ул.Лиепаяс появится к 1 сентября, однако обещанного к сроку так и не произошло.



Редакции "Нашей" удалось выяснить, что в начале ноября Даугавпилсская дума с 3-ей попытки заключила договор на оборудование перекрестка светофором и пешеходным переходом. Однако, произойдет это не раньше следующего года. Затяжной процесс решения вопроса в самоуправлении оправдывают тем, что в нашем городе и в регионе в целом существует большая нехватка специалистов - инженеров и проектировщиков, способных подготовить то необходимое количество документов, которое запрашивает самоуправление в рамках конкурса. Именно поэтому зачастую конкурсы закрываются безрезультатно, так как на них не заявляется ни один претендент.