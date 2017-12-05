Два месяца назад в Даугавпилсе сменился оператор по вывозу мусора. И если большинство горожан с упоением выдохнули, радуясь тому, что вопрос с мусором наконец-то решен, то, на поверку оказалось, что проблема решена далеко не у всех.

Так, в программу "Диалог с городом" на радио Alise Plus обратился собственник гаража на ул.Балву.



- У нас, собственников гаражей на ул.Балву, есть большая проблема. Когда-то в кооперативе стояли обычные мусорные контейнеры. Со временем их поменяли на большие 7-кубовые строительные контейнеры. Они стоят переполненные уже долгое время. Куда я только не обращался - мусор не вывозится. Я был у Инги Голдберги, она звонила при мне руководителю УКХ Айвару Пудансу. Результата ноль. Обращался в ПЖКХ. Куда бы я не звонил и не ходил - свалка продолжается. Тут уже скоро крысы заведутся. Мы платим деньги, а мусор не вывозится - всем на все наплевать. Сколько это может продолжаться? Когда уже это закончится?



Игорь Прелатов, отвечая на вопрос, отметил, что ранее этой функцией занималось ПЖКХ, потом она была передана Управлению коммунального хозяйства. В ближайшее время в гаражном кооперативе будут установлены камеры, чтобы присечь ситуацию, в которой горожане свозят в кооператив крупногабартный и строительный мусор.



К сожалению, несмотря на все заверения властей о том, что работа на благо города буквально "кипит", часть насущных проблем жители не могут решить, неделя за неделей обивая пороги кабинетов ответственных структур. В такой ситуации остается уповать на решение проблем только после публичного ее освещения в СМИ.