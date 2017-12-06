Центральное статистическое управление (ЦСУ) начало опрос населения о внешней миграции, чтобы выяснить, насколько точна официальная статистика численности населения.
По случайному принципу отобрано 20 тыс. домохозяйств по всей Латвии, в том числе 7055 в Риге.
В ходе опроса будет выяснено, кто из семьи жил по конкретному адресу год назад и кто эмигрировал, а также нет ли вернувшихся из-за границы. Также в опрос включены вопросы о языках — родном, используемом в семье и знании иностранных языков.
Каждый адрес будет обследоваться два раза — в конце текущего года и в начале будущего.
Лицам, включенным в опрос, ЦСУ разослало письма. До 17 декабря анкету можно заполнить онлайн по адресу https://e.csb.gov.lv, а затем работу начнут интервьюеры.
По данным ЦСУ, с переписи населения 2000 года в Латвии стало на 427 тыс. жителей меньше. Эмигрировали 276 тыс. человек, или 11,6% тех, кто проживал в Латвии в 2000 году.
В ходе опроса будет выяснено, кто из семьи жил по конкретному адресу год назад и кто эмигрировал, а также нет ли вернувшихся из-за границы. Также в опрос включены вопросы о языках — родном, используемом в семье и знании иностранных языков.
Каждый адрес будет обследоваться два раза — в конце текущего года и в начале будущего.
Лицам, включенным в опрос, ЦСУ разослало письма. До 17 декабря анкету можно заполнить онлайн по адресу https://e.csb.gov.lv, а затем работу начнут интервьюеры.
По данным ЦСУ, с переписи населения 2000 года в Латвии стало на 427 тыс. жителей меньше. Эмигрировали 276 тыс. человек, или 11,6% тех, кто проживал в Латвии в 2000 году.