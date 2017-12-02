Электромобили во всем мире набирают достаточно большую популярность среди автолюбителей. Несмотря на то, что в Латвии машины, работающие на газе пока не слишком популярны, тем не менее постепенно идея экологически чистого транспорта начинает набирать обороты.

Говоря о Даугавпилсе, на сегодняшний день в нашем городе всего несколько машин, работающих на электротяге. Так, Даугавпилсский университет располагает четырьмя электромобилями. Учебное заведение заряжает их самостоятельно. В самоуправлении полагают, что если в городе появится возможность заряжать электромобили, их количество в городе может значительно увеличиться.



Именно с этой целью вопрос появления в Даугавпилсе станций для подзарядки электромобилей был рассмотрен на Градостроительной комиссии. Инициатива создания сети подзарядочных станций исходит от Дирекции безопасности дорожного движения. CSDD предоставила самоуправлениям проект визуального решения этого вопроса.



В Даугавпилсе рассматривается вопрос установки станций для подзарядки электромобилей в четырех местах:

на автостоянке у научно-развлекательного центра ZINOO,

у Даугавпилсского университета на Эспланаде,

у супермаркета Maxima на улице Кандавас,

у въезда в Крепость.

Именно в этих местах Даугавпилса вскоре могут появиться заправочные станции для обслуживания электромобилей.