Сегодня, 3 декабря, в Центре культуры Даугавпилсского края, в здании бывшего ДК «Варпа», по адресу улица Добелес, 30, пройдет выставка Wedding EXPO-2018. Вход на мероприятие свободный.

Программа мероприятия:



11:30 - официальное открытие выставки; С 12:00 она станет доступна посетителям.



13:00 - в конференц-зале начнет работу 3-часовой семинар для будущих молодоженов «Мифы и реальность свадьбы вашей мечты».



14:00 - 16:00 - выступление свадебных солистов и коллективов.



В 16:00 свадебные салоны представят образы невест, также будет возможность увидеть вечерние платья.



В 17:00 начнутся лотерея (участвовать могут все посетители, оставив свой номер телефона) и дегустация свадебного торта от Аниты Друзе.



Организатор мероприятия – клуба Tamideja. Мероприятие пройдет в Даугавпилсе второй раз. Планируется, что Wedding EXPO станет традиционной.



Время работы выставки Wedding EXPO-2018 сегодня, 3 декабря, с 12:00 до 18:00.



Вход свободный!