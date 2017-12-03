25 ноября представители Агентства развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления совместно с Даугавпилсским клубом исторической реконструкции отправились в Республику Беларусь для участия в фестивале клубов военно-исторической реконструкции «Березина-2017», во время которого можно было наблюдать реконструкцию самого драматического момента отступления Великой армии Наполеона.

В этом году фестиваль был посвящён юбилейной дате - 205-й годовщине исторической битвы. Целью поездки было участие в фестивале, а также приобретение нового опыта в организации фестиваля военно-исторической реконструкции. В результате чего участники фестиваля приобрели новые контакты с организациями, которые занимаются изготовлением исторических мундиров, а также клубами военно-исторической реконструкции - потенциальными участниками Даугавпилсского фестиваля военно-исторической реконструкции «Динабург 1812».



В ходе фестиваля, 25 ноября представители Даугавпилса встретились с организаторами фестиваля – клубом «Минский пехотный полк» и другими руководителями, в целях обмена опытом организации фестивалей такого рода. Во время встречи обсуждалась возможность сотрудничества, а также преимущества фестиваля «Динабург 1812» в Даугавпилсе и возможный сценарий дальнейшего его развития.



Обсуждались такие темы как условия использования в фестивале пиротехники и изготовление исторических униформ. Даугавпилсская делегация посетила местный краеведческий музей, в котором к просмотру была доступна экспозиция с уникальными экспонатами событий 1812 года.



26 ноября представители Даугавпилса приняли участие в военно-исторической реконструкции, в которой участвовало почти 500 человек из разных стран, в том числе и Латвии. Представители Даугавпилса обсудили возможности сотрудничества с участниками таких клубов, как Минский пехотный полк, Витебский пехотный полк, 5-й Кирасирский полк Великой армии и другими.



Созданные контакты и приобретённый опыт будут использованы в организации фестивалей «Динабург 1812» в Даугавпилсской крепости в дальнейшем, а также способствуют накоплению теоретической базы для развития Даугавпилсского клуба исторической реконструкции.