3 декабря отмечается Всемирный день людей с инвалидностью. По традиции, это день, когда общество в очередной раз может выразить свое уважительное отношение к людям с инвалидностью, проявить о них заботу, дать возможность почувствовать себя полноценными членами социума.

Учреждение Дауугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба» совместно с партнерами по сотрудничеству, Даугавпилсским отделением Латвийского Красного креста и учреждениями культуры города, подготовили ряд мероприятий для людей с инвалидностью.



По сложившейся традиции, 3 декабря, во Всемирный день людей с инвалидностью, осмотреть экспозиции Даугавпилсского краеведческого и художественного музея и Латгальского зоопарка лица с инвалидностью (при предъявлении удостоверения) смогут бесплатно. Как отметил директор Латгальского зоопарка Михаил Пупиньш, наш зоопарк – один из немногих в мире, в экспозиции которого есть животные – инвалиды. Их выходили сотрудники зоопарка, и теперь животные радуют посетителей, являя пример жизнестойкости и оптимизма.



Латгальская центральная библиотека напоминает, что ее услуги для лиц с инвалидностью всегда были и будут бесплатными и приглашает читателей с особыми потребностями, для которых в здании библиотеки созданы все условия.



Центр искусств им М. Ротко информирует, что осмотр его экспозиций для инвалидов первой и второй группы и персонам, сопровождающей инвалида первой группы и детей-инвалидов – бесплатный.



Время работы учреждений культуры, которые при предъявлении удостоверения лица с инвалидностью сегодня, 3 декабря, смогут посетить бесплатно: