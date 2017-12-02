На площади Единства началась установка публичного катка. Услугу по конкурсу оказывает литовская компания. Всего в рамках конкурса была подана одна заявка. Сумма закупки составила 41 999 евро без учета налога.

На данный момент фирма-исполнитель доставляет оборудование и начинает монтаж катка размером 20 на 35 метров.



Каток будет радовать горожан с 9 декабря до 7 марта 2018 года. Помимо ледового поля фирма обеспечит места для переодевания и предоставит для аренды 200 пар коньков.



Обслуживать каток будет Управление коммунального хозяйства.