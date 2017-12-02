На площади Единства началась установка публичного катка. Услугу по конкурсу оказывает литовская компания. Всего в рамках конкурса была подана одна заявка. Сумма закупки составила 41 999 евро без учета налога.
На данный момент фирма-исполнитель доставляет оборудование и начинает монтаж катка размером 20 на 35 метров.
Каток будет радовать горожан с 9 декабря до 7 марта 2018 года. Помимо ледового поля фирма обеспечит места для переодевания и предоставит для аренды 200 пар коньков.
Обслуживать каток будет Управление коммунального хозяйства.
Каток будет радовать горожан с 9 декабря до 7 марта 2018 года. Помимо ледового поля фирма обеспечит места для переодевания и предоставит для аренды 200 пар коньков.
Обслуживать каток будет Управление коммунального хозяйства.
Vot eto vorovstvo!!!
Сколько тех морозов,чтобы такой каток стоял,осталось?Зимы уже не те.Это два.
Одно не понимаю,почему такой каток нельзя в собственность города купить?Понятно,что хрен отмоешь потом бюджетик,но все таки?))