Вчера, 30 ноября, были объявлены результаты конкурса на должность члена правления Предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Всего на конкурс, объявленный самоуправлением, было подано 8 заявок от желающих получить руководящую должность.



Решением комиссии членом правления был избран Александр Самарин, который в последние месяцы исполнял обязанности руководителя ПЖКХ.



Александр Самарин был депутатом прошлого созыва Даугавпилсской думы. На выборах 2017 года баллотировался в думу от партии "MŪSU PARIJA", лидером списка которой был Рихард Эйгим.