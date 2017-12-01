Вчера, 30 ноября, были объявлены результаты конкурса на должность члена правления Предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
Всего на конкурс, объявленный самоуправлением, было подано 8 заявок от желающих получить руководящую должность.
Решением комиссии членом правления был избран Александр Самарин, который в последние месяцы исполнял обязанности руководителя ПЖКХ.
Александр Самарин был депутатом прошлого созыва Даугавпилсской думы. На выборах 2017 года баллотировался в думу от партии "MŪSU PARIJA", лидером списка которой был Рихард Эйгим.
Решением комиссии членом правления был избран Александр Самарин, который в последние месяцы исполнял обязанности руководителя ПЖКХ.
Александр Самарин был депутатом прошлого созыва Даугавпилсской думы. На выборах 2017 года баллотировался в думу от партии "MŪSU PARIJA", лидером списка которой был Рихард Эйгим.
А.Самарин - опыт работы??? компьютерщик в мелкой фирмёшке, член правления Динабурга - обанкроченного и с огромными долгами государству. 3 месяца фиктивно трудоустроенный в Ригас наму парвалдниекс. 11 лет!!!! получавший степень бакалавра по логистике в ТСИ. На каком языке (имею ввиду профессионализм) он будет разговаривать с министерствами, с ассоциацией, банкирами, строителями и т.д.???.
Куда катится город?
Вывод - DDZKSU хотят обанкротить и продать (приватизировать).
Теперь читаем требования, которые выдвигала Дума и находим соответствия:
Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības – требования к претендентам на должность:
augstākā izglītība (vēlams bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā) – высшее образование (степень бакалавра или магистра в управлении) - 11 лет!!!! получавший степень бакалавра по логистике в ТСИ;
darba pieredze vadošā amatā ne mazāk kā 2 gadi – опыт на руководящей должности не менее 2 лет - папа поставил подписывать документы в Динабурге - государству должны огромные деньги, фирма обанкротилась;
prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību – умение самостоятельно принимать решения и принимать отвественность - и в том и в другом полный ноль (особенно в ответственности - боится всего как нашкодивший малолетка );
stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu – стратегическое мышление, направленное на достижение результата - и в том и в другом полный ноль (хотя результата с папиной помощью добился) ;
izpratne par kapitālsabiedrības finanšu vadību – понятие об управлении финансами капитального общества - это вообще ему неведомо и неизвестно
labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savuviedokli – хорошие навыки общения, умение работать в команде, умение аргументировать и отстаивать свое мнение - общения нет, зато только орет о своей правоте;
teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodaszināšanas – отличное знание латышского языка (высшая категория С1) и желательно знание русского и английского языков - латышский на уровне "меня зовут, я живу в, мне 33 года и т.д."; русским владеет
teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) – отличное умение работы с компьютером (MSOffice) работать с компьютером умеет;
pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā – опыт и понимание в реализации проектов Европейского союза - вообще не знает - что это такое;
atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta otrāsdaļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām – соответствие Закону об управлении Общественными (государственными и муниципальными) предприятиями ;
nevainojama reputācija – безупречная репутация ну что тут сказать - был фиктивно трудоустроен в Рижском ЖКХ - хотя даже не знает где оно находится
А.Самарин - опыт работы??? компьютерщик в мелкой фирмёшке, член правления Динабурга - обанкроченного и с огромными долгами государству. 3 месяца фиктивно трудоустроенный в Ригас наму парвалдниекс. 11 лет!!!! получавший степень бакалавра по логистике в ТСИ. На каком языке (имею ввиду профессионализм) он будет разговаривать с министерствами, с ассоциацией, банкирами, строителями и т.д.???.
Куда катится город?
Вывод - DDZKSU хотят обанкротить и продать (приватизировать).
Теперь читаем требования, которые выдвигала Дума и находим соответствия:
Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības – требования к претендентам на должность:
augstākā izglītība (vēlams bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā) – высшее образование (степень бакалавра или магистра в управлении) - 11 лет!!!! получавший степень бакалавра по логистике в ТСИ;
darba pieredze vadošā amatā ne mazāk kā 2 gadi – опыт на руководящей должности не менее 2 лет - папа поставил подписывать документы в Динабурге - государству должны огромные деньги, фирма обанкротилась;
prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību – умение самостоятельно принимать решения и принимать отвественность - и в том и в другом полный ноль (особенно в ответственности - боится всего как нашкодивший малолетка );
stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu – стратегическое мышление, направленное на достижение результата - и в том и в другом полный ноль (хотя результата с папиной помощью добился) ;
izpratne par kapitālsabiedrības finanšu vadību – понятие об управлении финансами капитального общества - это вообще ему неведомо и неизвестно
labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savuviedokli – хорошие навыки общения, умение работать в команде, умение аргументировать и отстаивать свое мнение - общения нет, зато только орет о своей правоте;
teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodaszināšanas – отличное знание латышского языка (высшая категория С1) и желательно знание русского и английского языков - латышский на уровне "меня зовут, я живу в, мне 33 года и т.д."; русским владеет
teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) – отличное умение работы с компьютером (MSOffice) работать с компьютером умеет;
pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā – опыт и понимание в реализации проектов Европейского союза - вообще не знает - что это такое;
atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta otrāsdaļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām – соответствие Закону об управлении Общественными (государственными и муниципальными) предприятиями ;
nevainojama reputācija – безупречная репутация ну что тут сказать - был фиктивно трудоустроен в Рижском ЖКХ - хотя даже не знает где оно находится
______________________
Теперь будем наблюдать цирк: А. Самарин - глава ПЖКХ выбивает долги у Самарина - экс-хозяина "Динабурга".
Не устал бы, болезный...
______________________
Теперь будем наблюдать цирк: А. Самарин - глава ПЖКХ выбивает долги у Самарина - экс-хозяина "Динабурга".
Не устал бы, болезный...
Ну что она тебе плохого сделала, шлимазл ты долбаный?