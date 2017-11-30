Член Латгальской партии, в прошлом депутат Даугавпилсской думы Николай Игнатьев, был избран новым членом правления муниципального предприятия Labiekārtošana-D.

Решение было принято 30 ноября на внеочередном собрании акционеров предприятия. Назначение подписал председатель самоуправления Рихард Эйгим.



Послужной список Николая Игнатьева достаточно объемен. Однако, наиболее стремительный подъем Николая Игнатьева по карьерной лестнице начался после "вхождения" в политику. Среди основных работ, на которых Николай Игнатьев в последние годы применял свои знания и опыт, - руководитель финансового отдела предприятия "Daugavpils siltumtīkli", руководитель проектов при Олимпийском ценре и член правления Даугавпилсского олимпийского центра.



Сферы, в которых проявлял свои способности мастера на все руки Николай Игнатьев, достаточно обширны, но мало пересекаются между собой. Тем не менее, руководство города надеется, что обладая умением быстро ориентироваться в новых сферах деятельности, Николай Игнатьев сможет проявить свои уникальные знания на должности члена правления предприятия Labiekārtošana-D.



Всего на данную должность претендовало 7 человек.



Напомним, до завершения конкурса предприятие в статусе исполняющего обязанности руководителя возглавлял Мечислав Трусковский.