На следующей неделе, 9 декабря, в 17:00 на площади Единства в Даугавпилсе зажгут огни на главной городской елке. Одновременно с этим свои двери распахнет Домик гномов и начнет работу публичный каток.

9 декабря у всех, кто придет на площадь Единства, будет возможность посетить "животный двор". В предрождественский период горожан и гостей Даугавпилса ждут концерты, благотворительные акции, творческие мастерские и Рождественский базарчик.



Напомним, уже в эту субботу, 2 декабря, в сквере рядом с костелом Св.Петра будет зажжена первая свеча на венке Адвента. Мероприятие начнется в 17:00.



Рождественские и новогодние праздники в Даугавпилсе пройдут под девизом "Звучащее Рождество".