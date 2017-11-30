Социальная служба информирует, что с 1 декабря 2017 года прием клиентов будет проходить по прежнему графику, с обеденным перерывом с 12.00 до 13.00.

Анализ результатов работы Отдела социальной помощи, Отдела социальных услуг в ноябре 2017 года, когда по просьбе клиентов был введен режим работы без обеденного перерыва, показал, что ожидаемого сокращения очередей, увеличения числа принятых клиентов и улучшения качества их обслуживания не произошло.



Таким образом, график приема клиентов Социальной службы с 1 декабря 2017 года будет следующим:



Понедельник 8.00 -12.00, 13.00 -17.30

Вторник 8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Среда 8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Четверг 8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Пятница 8.00 до 12.00 по предварительной записи (по тел 654-49907 или 654-49908 или лично)